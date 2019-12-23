檳城大景！升旗山纜車故障…966遊客受困　消防帶隊徒步走下山

▲馬來西亞升旗山纜車。（圖／翻攝自Facebook／Penang Hill）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞檳城知名的景點升旗山（Bukit Bendera）纜車21日晚間7點左右突然故障，近千名遊客被困在山上。巧合的是，馬來西亞蘇丹阿布杜拉才剛與夫人搭乘完纜車，所以立刻下令搶修，幸好受困民眾在半夜一點左右全部安全撤離。纜車也在22日下午恢復售票營運。

800 tourists stranded on Penang Hillhttps://t.co/RgqKppz64c https://t.co/RgqKppz64c — The Star (@staronline) December 22, 2019

綜合外媒報導，升旗山纜車在21日晚間七點左右傳出故障。檳城消防局發言人表示，共有966人受困，其中173人被卡在半山腰的纜車站，還有793人滯留在山頂上。消防隊也立刻出動四輪驅動車、巴士疏散旅客，所幸在半夜1點左右全部撤離完畢。目前初步判定是升旗山纜車液壓制動器發生故障。

▲民眾不滿負責單位的處理方式。（圖／翻攝自Facebook／Penang Hill）



巧合的是，故障當天下午，蘇丹阿布杜拉才在檳城展開為期3天的拜訪行程，並與夫人一同搭乘升旗山纜車，所幸到5點多下山時都未傳出問題。阿布杜拉隨後要求有關單位盡速搶救。

根據《詩華日報》指出，不少受困民眾不滿現場的緊急措施，認為負責的單位並未提供山頂上的民眾，適當的急救與飲食。另外，現場除了老弱婦孺搭乘巴士與四輪驅動車下山外，大部分的民眾都是由搜救隊帶領步行下山。

►垃圾車輾斃新加坡兼職外送員 病妻領屍獨養11歲女兒

►保母沒注意…女嬰睡覺時翻身 「倒栽蔥」摔進垃圾桶窒息亡

►假巫醫謊稱驅除惡魔！手指性侵母女30分鐘 威脅「說出去會被附身」