快訊／年息104％吸金3億元百人受害！龍巖副總吳祥志收押禁見

▲龍巖南區營業處副總吳祥志遭法院裁定收押。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

龍巖公司南區營業處在2017年間以高達104%利息引誘投資人受騙上當，不法所得高達3億元，受害人數超過百人以上，27日雄檢將副總吳祥志、擔任處長的兒子吳順益、分處長曾小樺等3名被告帶回偵訊，其中吳順益、曾小樺諭令交保候傳，吳祥志則被聲押，高雄地院認定吳違反銀行法等罪名，加上有串供滅證之虞，裁定將他收押禁見。

據了解，龍巖集團南區營業處日前被爆出違法吸金逾3億多元，調查局接獲檢舉後報請檢察官指揮偵辦，27日帶隊前往副總吳祥志住所等4處進行搜索，查扣商品轉約、民眾投資明細、匯款明細等資料，將吳祥志及其子吳順益，以及名分處長曾小樺部帶回調查，其中吳祥志28日凌晨遭聲押，高院下午召開羈押庭准押，其餘2名被告各以50萬元、20萬元交保候傳。

▲法警正在點收交保金。（圖／記者洪正達翻攝）

地檢署表示，吳祥志為龍巖公司南區前副總經理，吳順益為該公司前南區營業處長，曾小樺為前分處長，3人於任職期間涉嫌以「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」名義，向民眾吸收資金，投資計畫以35至42天為一期，不論投資損益，到期後將返還本金及10％利潤，換算年利率高達86%至104%不等，假藉投資之名及以前金養後金方式向民眾吸金，初步清查，從2017年起到該案發生時，至少120多人受害，吸金金額至少3億元以上。

檢察官訊問後，認為吳祥志違反銀行法第29條第1項及第29 條之1之規定，觸犯同法第125條第1項之罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串供滅證之虞，28日凌晨1點向高雄地院聲請羈押禁見，吳順益及曾小樺等2名被告犯罪嫌疑重大，但無聲請羈押必要，各諭知交保50萬元、20萬元候傳，目前全案仍持續擴大追查中，地檢署也呼籲受害民眾盡速報案並提供相關證據。

▲▼龍巖南區營業處處長吳順益（上）、分處長曾小樺（下），檢察官諭令各以50萬元、20萬元交保候傳。（圖／記者洪正達翻攝）







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