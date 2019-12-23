網友瘋傳！《爆廢公社》75萬社員出「麥」好友大玩一場！

▲麥香邀你跨年一起曬友情，出賣朋友就趁現在！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

2019年邁入尾聲，即將迎來歡欣的2020年，街道上瀰漫著濃濃的跨年氛圍。最愛與年輕族群互動的麥香自然不會缺席!推出專屬的「麥香梗圖產生器」，上傳照片除了可以製成爆笑貼圖跟好友互耍鬧，分享還可獲得客製化的驚喜禮盒! 而擁有75萬社員的人氣社團「爆廢公社」也一同響應，邀請社員們揪朋友一起喝麥香玩梗圖跨年。

每到跨年，總會想起與朋友當年跟好友們超ㄎㄧㄤ超鬧的熱血青春時光，麥香在台北捷運西門站及市府站設置了互動裝置，並在忠孝復興站打造了超壯觀的拍照亭，超有創意的設計讓捷運站內人潮紛紛駐足。動作越浮誇越好、表情越母湯越值得紀念，有麻吉相挺，再ㄎㄧㄤ的事都變成只有你們才懂的青春故事，就在跨年前夕替自己與朋友再添一筆回憶吧！

▲麥香互動裝置超可愛，跟朋友一起經過時可要把握機會留下專屬回憶。

不只台北捷運，連擁有75萬社員的「爆廢公社」也被攻陷！「爆廢公社」版主日前貼出「狠好玩」的公告，宣告與麥香獨家合作，只要上傳自己或朋友的糗照，就能獲得「超友梗貼圖」，在2019年末賣一波朋友，「用起來就是很秋啦！」

不管是自己最帥、朋友最糗、兄弟最ㄎㄧㄤ、姐妹最盧的照片，通通丟到「麥香友梗圖」梗圖產生器就對了，專屬貼圖不管是LINE對話或是臉書留言都能用，一路「潮」到2020年。最狂的是「爆廢公社」社員還有獨家好禮，分享貼文或留言就有機會得到超屌的客製化爆笑禮盒，不限參加次數，分享就有機會，連版主都「凍末條」，搶先出賣自己了！

▲「爆廢公社」版主搶先試玩出「麥」自己。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

PO文短短幾小時吸引近千網友按讚「朝聖」，Tag朋友是基本款，隨機出現的梗圖文字讓更網友笑破肚皮，直呼「超愛麥香」。有網友誇張表示，拍1,000張才出現自己想要的文字，還有社員被激起勝負欲，稱「很認真要抽獎」，不拿到禮盒不罷休！也有害羞網友自嘲，怕自己照片被「截圖貼在門上防小偷」，讓其他社員笑到每丁每當。

聖誕節快到了，緊接著又是跨年，今年當然也不免俗地要跟朋友們好好聚一聚，歡聚時刻當然不能少了最熟悉最對味的麥香，快揪朋友一起來玩麥香梗圖產生器，用自己的梗圖廣發給朋友賀新年，創造獨一無二的回憶。

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