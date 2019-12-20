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金山三和國小英語混齡闖關趣　學童多元學習展能聖誕派

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▲ 金山三和國小英語混齡闖關趣 學童多元學習展能聖誕派。（圖／新北市金山區三和國小提供）

▲ 金山三和國小英語混齡闖關趣，學童多元學習展能聖誕派。（圖／新北市金山區三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著聖誕節即將來到，新北市金山區三和國小20日舉辦一年一度的「聖誕英語派」活動。一大早由高年級孩子們來到廚房親手為全校的師生們準備美味的聖誕午餐，中午用餐時，全校的孩子與老師必須全程使用英語點餐，才能順利取得餐點，孩子點餐時絞盡腦汁，相互求救，深刻察覺到英語聽、說的能力非常重要。

老師為孩子們規劃了多元挑戰的英語闖關活動，今年共有8個關卡，包含表演藝術、猜謎、勁歌樂舞及尋寶等類型，並透過全校學生的混齡編組，讓高年級的孩子帶著中低年級的孩子一起應用平日習得的英語知能闖關，緊張、刺激的闖關體驗不但讓英語學習生活化、趣味化，更讓三和的孩子們藉由相互學習，共同成長，獲得了寶貴的成功經驗。

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▲ 金山三和國小英語混齡闖關趣 學童多元學習展能聖誕派。（圖／新北市金山區三和國小提供）

▲ 古箏社、直笛社、舞蹈社及扯鈴社等學生社團的精彩演出。

而在忙碌充實的英語闖關後，學校為孩子們準備了多元異國佳餚當晚餐，透過取餐時的看板介紹及入口的品嚐，讓孩子實際感受異國料理的風味，增進國際理解的素養。

晚會則是今日「聖誕英語派」的重頭戲，全校親師生與社區民眾齊聚2樓禮堂，欣賞古箏社、直笛社、舞蹈社及扯鈴社等學生社團的精彩演出，而本次代表學校參加英語歌唱比賽榮獲優等的四到六年級孩子們，也展現優美的歌聲讓大家陶醉不已。

▲ 金山三和國小英語混齡闖關趣 學童多元學習展能聖誕派。（圖／新北市金山區三和國小提供）

▲ 緊張、刺激的闖關體驗不但讓英語學習生活化、趣味化，更讓孩子們相互學習。

正當大家欣賞完最後一個節目時，突然燈光全暗，再次點亮時，由家長會高會長及蔡副會長扮演的聖誕老公公及美國隊長現身了，在與每個孩子互道「Merry Christmas」後，送給每個孩子一份神秘小禮物，為今日的聖誕英語派畫下驚奇、溫馨的句點。

一年一班鄧祐佳表示，我其實很擔心闖關時遇到不會的單字，還好有6年級的大姊姊在我不會的時候教我，順利闖完8關，也認識並會念很多還沒學過的英語單字，覺得英語一點都不難，我今天玩得很開心，謝謝大姊姊。

▲ 金山三和國小英語混齡闖關趣 學童多元學習展能聖誕派。（圖／新北市金山區三和國小提供）

▲ 老師為孩子們規劃了多元挑戰的英語闖關活動。

家長會長高榮華表示，自己的2個孩子都在三和國小就讀，對於學校的教學非常放心，今天看到自己孩子在台上的演出是這麼的有自信，英語說唱得這麼棒，很感動，謝謝老師的教導及學校團隊的用心規畫。

三和國小校長陳紹賓表示，今天的學習活動從浸潤式英語學習情境的營造開始，透過闖關與體驗整合孩子認知、態度與能力的發展，並在混齡編組中培養相互主動學習的能力，更在活動中不斷驗證及反思所學，學校在混齡教學的推動上已經與12年國教新課綱素養導向的教育目標無縫接軌，讓孩子在真實情境中完整學習，全人發展。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 金山三和國小英語混齡闖關趣 學童多元學習展能聖誕派。（圖／新北市金山區三和國小提供）

▲ 孩子透過多元挑戰英語闖關活動，深刻察覺到英語聽、說的能力非常重要。

▲ 金山三和國小英語混齡闖關趣 學童多元學習展能聖誕派。（圖／新北市金山區三和國小提供）

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