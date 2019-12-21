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台灣列「二級隱憂」！總統大選成美中危機　2020全球潛在衝突區公布

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▲▼（圖／翻攝自「外交關係協會（CFR）」）

▲台灣問題被列在二級隱憂。（圖／翻攝自「外交關係協會（CFR）」）

記者黃心瑀／綜合報導

美國智庫「外交關係協會」（CFR）近日所公布的「預防優先事項報告（PPS）」中指出，台灣即將在2020所舉行的總統大選，讓中國大陸加劇對政治和經濟的施壓，進而有可能導致美中關係惡化，被評估為衝擊性高，但發生機率極低的「二級隱憂」，同時也是台灣在此問題上，連續第二年被提出，列入調查範圍。

「外交關係協會」從2008年開始，每年都會要求外交政策專家發布「預防優先事項報告」，內容中針對隔年可能會發生，或是衝突將會升級的30個全球問題，以及其對美國所造成的影響進行排名。

專家連續二年認為，具有高度破壞性的網路攻擊為頭號風險，因為其對至關重要的基礎設施以及選舉系統造成極大的威脅；而常常造成大規模傷亡的恐怖攻擊則是緊跟在後；美國在海外的最大隱憂則是伊朗、北韓和中國在南海的對抗行動。

2019年所釋出30個衝突的排名當中，只有兩個被認為在2020年發生的機率很小，包括俄羅斯對北大西洋公約組織（NATO）成員國的軍事抗爭，以及因為台灣而造成美中關係惡化，兩者因為攸關美國重大利益，但是發生機率較低，被認為屬於第二級「中度優先」。

報告中還列出13點被確認為美國預防優先事項，分成影響力高、發生可能性中等，以及影響力中等、發生可能性高兩種。儘管台灣問題不被列在其中，但是台灣外交關係協會提到，2020的台灣大選可能會讓北京在政治和經濟方面加強施壓，甚至讓美中關係因此惡化、產生危機，仍被列為需要關注的衝突地點之一。

此外，中國跟一個或是多於一個東南亞南海主權聲索國家，包含汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南，在南海因為爭議水域而發生的武裝對抗，被擺放到預防優先次序的第一級。

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