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颱風天救災到凌晨！消防員路邊吞12包子…血壓過低被勸離職

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▲▼吉侯牛培。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲吉侯牛培趁著救災間隙連吞12包子。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

記者柯振中／綜合報導

消防員是相當辛苦的工作，世界各國的打火英雄都值得令人尊敬。江蘇蘇州的消防員吉侯牛培日前進行搶救工作，救災間隙只能吞包子充飢，最後導致血壓過低，只能辭職在家休息。他提到，等到身體養好之後，自己還會再加入消防隊。

綜合陸媒報導，強颱「利奇馬」8月中旬在大陸肆虐，吉侯牛培身為消防隊隊員，義無反顧投入排水救災的工作，經過了整天的奮戰，凌晨終於有休息的時光，他就坐在路邊連吃了12顆包子，急吞包子的過程全被同事拍下。

吉侯牛培吞包子的影片被傳上網路後，立刻引起網友熱議，他也因此獲得「包子哥」的稱號。不過，救災不久後，吉侯牛培前往醫院進行定期健康檢查，沒想到在抽血的過程中頭暈，被醫生判斷為血壓過低，「那個醫生問我做什麼工作，我說我是消防員。他跟我坐在一起聊了很多，建議我先養好身體，有了強壯的身子再工作。」

▼吉侯牛培被網友稱作「包子哥」。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼吉侯牛培。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

吉侯牛培說，自己平時在隊內體能不錯，先前的2次競賽考核中，他都有得名，後來慢慢出現血壓過低的狀況。目前吉侯牛培已辭職在家中休養，身體恢復的差不多，準備開始找下一份工作。

不過，吉侯牛培強調，自己把身體養好之後，會再次加入消防隊，「受我堂哥的影響，他也是消防員，這是我小時候的夢想。等我養好了身體，會再加入消防隊的。我願意去爭取，不想放棄。」

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