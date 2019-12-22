涉跨國運毒1公噸！2台毒梟躲胡志明市民宿被逮　今押解返台

▲台越警方合作逮捕涉嫌走私一噸毒品案的兩名台籍主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局日前接獲情資，得知2018年涉嫌在東南亞走私毒品的陳姓、鄧姓男子因案件破獲後潛逃東南亞地區，警方掌握兩人長期藏匿於越南胡志明市，台灣國際刑警與越南警方成立專案小組展開跨海查緝，台越警方於12月20日在胡志明市一處民宿逮捕兩名運毒通緝犯，並於22日上午搭機押解返台歸案。

▲台越警方合作逮捕涉嫌走私一噸毒品案的兩名台籍主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

根據越南當地媒體報導，越南公安部毒品犯罪調查警局警方當天在胡志明市一處民宿公寓內逮捕遭國際刑警組織通緝的鄧天（TENG TIEN）和陳志雄（CHEN CHIH HSIONG）等2名台灣籍男子。

警方指出，鄧、陳姓男子涉嫌在2018年底策畫一起東南亞跨境走私案，當時警方跨國查獲1150公斤的巨量毒品，但涉嫌走私的兩名主嫌潛逃到東南亞，台灣檢警依法發出通緝 。

由於越南地處於毒品供應鏈的中轉地區，行銷全球的大量毒品主要從「金三角」經過寮國或柬埔寨走私到越南境內，其中大部分毒品被運往其他亞洲國家。所以本案引起越南警方重視，並與台灣警方合作共同查緝，鄧、陳兩名東南亞運毒案主嫌於12月22日上午經台方國際刑警科幹員陪同搭機押解返台歸案。

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