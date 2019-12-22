日圓連5天站穩0.27　旅遊達人提供「遊日三大族群」省錢撇步

▲新台幣近期維持高檔震盪，日圓現金匯率上週連續5天落在「0.27字頭」。

圖文／鏡週刊

台灣人喜歡到日本旅遊，許多人最近看到日圓跌到近期低點，都想知道是否該趕快換日圓「存糧」？

新台幣近期維持高檔震盪，日圓現金匯率上週連續5天落在「0.27字頭」，對此，專家建議赴日旅遊的民眾，可以分批換匯；並針對「正港哈日族」、「自由行」、「跟團族」3大族群，提出不同換匯策略與建議。

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查詢上週台銀歷史牌告匯率，日圓兌換新台幣「現鈔賣出價」，從16日起跌至「0.27字頭」，當天收盤匯價是0.2797元，接下來幾天也都維持日圓近期低檔，最便宜則是17日及19日的0.2787元。

根據《自由時報》報導，旅遊達人Kelson表示， 不同族群對日圓現鈔亦有不同需求及考量，他提出3點建議。Kelson指出，如果你是「正港哈日族」，每年去日本超過3次以上，建議一定要申辦一張「旅日神卡」，若抵達日本後匯率變得更便宜，盡量以刷卡為主，把預先換好的日圓保留起來；反之若出發時日圓變貴， 則建議盡量使用現鈔。

報導稱，第2是喜愛「自由行」的族群，但又不這麼常去日本的人；Kelson說，自由行從飯店、餐廳或交通工具，都要自己打點，因此建議要多換一些日圓來支應。

至於第3類是「跟團族」，雖然喜歡去日本，但出國機會不多，且主要是跟團，由於已支付旅行社團費，即使到日本土產免稅店或百貨公司購物，都能刷卡支付。Kelson強調，「跟團族」族群攜帶日圓現金不用太多，能刷卡就多刷卡；由於不常去日本，其實也不需申辦「旅日神卡」，畢竟使用機會不多。



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