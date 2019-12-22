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迎戰藍綠夾擊！呂應宏主攻馬公票倉「有多少能力就做多少」

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▲呂應宏。（圖／翻攝自Facebook／呂應宏）

▲呂應宏。（圖／翻攝自Facebook／呂應宏）

記者馬叔安／綜合報導

本次的澎湖縣立委選戰呈在地人3強鼎立之勢，相比於現任的楊曜與在地深耕多年的歐中慨，喜樂島聯盟推薦的退休教師呂應宏起步較晚，但還是希望透過有限的資源掃街拜票，重點擺在馬公市的民意支持，進而推展到吉貝、吉美和望安等地，爭取「有多少能力就做多少」。

呂應宏在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，而楊歐二人已經在澎湖經營多年，自己起步晚，組織和行動方案不如他們，自己9月中才加入喜樂島，「總部給的我們的資源也還好」，主要就是掃街拜票，並以重鎮馬公市為主。

呂應宏與楊曜、歐中慨同樣來自澎湖縣西嶼鄉，畢業於政治大學，曾任國立澎湖科技大學兼任講師，這次由喜樂島聯盟推薦參選，候選人序號3。

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

澎湖縣的行政區劃分呈現「1市5鄉」的格局，根據歷屆的選舉資料，全縣選舉人數約8萬多人，其中馬公市約5萬人，成為歷屆選戰中的兵家必爭之地，第9屆的立委選舉投票數約4.2萬人。

澎湖縣居民軍公教比例高，這成為來自藍營的歐中慨的優勢。民進黨的楊曜以現任優勢，主打以電話或line的圖文拉票的「新形態動員」，並在臉書展示自己的政績，日前也和總統蔡英文同台造勢。

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