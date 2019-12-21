台東瘋Shopping行動支付GO購　頭獎熱氣球自由飛抽出

▲「台東瘋Shopping行動支付GO購商圈」活動頭獎台東熱氣球自由飛得獎者抽出！。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為期1個月的台東瘋Shopping~行動支付GO購商圈活動，21日在鐵花新聚落-大台東商圈市集活動現場公開抽獎，抽出2020年台東熱氣球嘉年華自由飛、華信航空機票、住宿券等獎品，加上大台東商圈的消費抽獎活動，總共超過200項獎品共同抽出，台東縣政府提醒有上網登錄或投下摸彩券的民眾趕快對獎。

台東好物協會為響應經濟部中小企業處「你消費．我回饋─商圈圈粉召集令」，以大台東商圈區域名義向臺東縣政府爭取串連全縣商圈行銷活動，要與縣府合力推動縣內10大區域發展商圈，並於11月21日推出為期1個月的「台東瘋Shopping~行動支付GO購商圈」活動，只要在台東縣內店家使用五大行動支付(台灣Pay、街口支付、LINE Pay一卡通帳戶、Pi拍錢包、歐付寶)消費，不限金額皆可上網登錄抽大獎，總價值超過10萬元的獎品，讓民眾盡情shopping~盡情玩樂抽大獎!

今日活動財經副處長吳俊璋與「大台東商圈」、「東糖商圈」、「鹿野高台商圈」及「池上老街商圈」各商圈代表，以及支持這次活動的贊助單位也特別到場共同見證抽獎時刻，縣政府也加碼補助30萬元辦理本次行銷活動，鼓勵消費者多多使用行動支付。

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