先撇彈劾案！裴洛西邀川普「2月4日」發表國情咨文　他大器秒答應

▲美國總統川普(左)眾議院議長裴洛西(右)。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

儘管美國眾議院彈劾川普一案表決通過,隨即送往參議院,眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)仍對總統川普表示邀請,希望於2020年2月4日發表國情咨文演說。川普雖在表決當天相當不滿,在推特上狂砲轟,但對於裴洛西的邀請,白宮發言人也指出,「川普很快的接受裴洛西的邀請」。

綜合外媒報導,儘管彈劾案讓民主黨與共和黨之間存在分歧,但議長裴洛西仍大方邀請川普發國情咨文,在邀請函中寫下「本著尊重我國憲法精神,我邀請您於2020年2月4日在國會聯席會議前發表國情咨文演說。」距離上一次川普的國情咨文演說遭到推遲,其中因為白宮與國會就「墨西哥邊境」修築圍牆的資金問題出現僵局。

據悉,川普將在國會大廈中的眾議院大廳發表國情咨文演說,這正是眾議院18日針對這位美國總統濫權和妨礙國會調查彈劾表決之處。

至於川普的發表內容,也將受到外界矚目,因18日彈劾表決之際,川普當時正在密西根州造勢大會上,為了彈劾一事發表長達將近2小時的演說,主要內容都在訴說彈劾不公,且認為自己並沒有罪。當時《CNN》就指出,川普的演說明顯表現出,對於彈劾案的不安。

NEWS: @SpeakerPelosi has invited President Trump to deliver the State of the Union address on Tuesday, February 4, 2020. https://t.co/y1mScQSuyg pic.twitter.com/graf3ayhHQ