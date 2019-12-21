先撇彈劾案！裴洛西邀川普「2月4日」發表國情咨文　他大器秒答應

▲美國總統川普（左）眾議院議長裴洛西（右）。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

儘管美國眾議院彈劾川普一案表決通過，隨即送往參議院，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）仍對總統川普表示邀請，希望於2020年2月4日發表國情咨文演說。川普雖在表決當天相當不滿，在推特上狂砲轟，但對於裴洛西的邀請，白宮發言人也指出，「川普很快的接受裴洛西的邀請」。

綜合外媒報導，儘管彈劾案讓民主黨與共和黨之間存在分歧，但議長裴洛西仍大方邀請川普發國情咨文，在邀請函中寫下「本著尊重我國憲法精神，我邀請您於2020年2月4日在國會聯席會議前發表國情咨文演說。」距離上一次川普的國情咨文演說遭到推遲，其中因為白宮與國會就「墨西哥邊境」修築圍牆的資金問題出現僵局。

據悉，川普將在國會大廈中的眾議院大廳發表國情咨文演說，這正是眾議院18日針對這位美國總統濫權和妨礙國會調查彈劾表決之處。

至於川普的發表內容，也將受到外界矚目，因18日彈劾表決之際，川普當時正在密西根州造勢大會上，為了彈劾一事發表長達將近2小時的演說，主要內容都在訴說彈劾不公，且認為自己並沒有罪。當時《CNN》就指出，川普的演說明顯表現出，對於彈劾案的不安。

NEWS: @SpeakerPelosi has invited President Trump to deliver the State of the Union address on Tuesday, February 4, 2020. https://t.co/y1mScQSuyg pic.twitter.com/graf3ayhHQ — Drew Hammill (@Drew_Hammill) December 20, 2019

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