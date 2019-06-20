北港賣場大火！「關鍵電話」內容全都露　女消防員的溫暖「救出6條命」

▲消防員吳幸真與受困在火海的民眾通話，一一引導且不斷安撫民眾情緒 。（圖／記者傅誠攝，下同）

記者傅誠、黃苑瑜／雲林─台北連線報導

發生火災除了保持冷靜等待救援，手機也千萬不能離身，在關鍵時刻與死神搏鬥，「一通電話」救出6條人命！雲林縣北港一家五金大賣場20日凌晨發生火警，當時有6人身陷火海長達50分鐘，其中還有3名小孩，眼前遭整片濃黑煙、高溫包覆快要窒息，沒想到一通119電話救出所有人，上演真實版的電影『保持通話』，當消防人員陸續抱著3名小孩走出來，感動了現場所有人，而這關鍵的「一通電話」對話內容也曝光。

「保命電話」對話內容曝光

報案人：我這邊是北港鎮OO路OO號，燒起來了！

消防員：怎麼了在燒什麼？是燒房子嗎？

報案人：對，我們在二樓下不來，一樓起火燒起來了，是鐵皮屋，有濃煙。

消防員：你們那邊有幾個人？

報案人：我這裡有三個大人、三個小孩，有一個行動不便的。

消防員：旁邊有沒有窗戶或陽台嗎？

報案人：我這邊都是木板隔板，沒有RC，都在房間裡面。



消防員：在窗戶邊嗎？



報案人：對，濃煙很大。



消防員：趕快把房門關起來，不要讓濃煙跑進房間。



報案人：慌張中.....

消防員：你們現在所在的房間是在建築物的哪裡？



報案人：在建築物二樓的後面。



消防員：好，我已經將訊息告知前往現場救災的消防人員了，你不要慌張，趕快拿棉被什麼的將房門底下的門縫堵住，不要讓濃煙跑進來。



報案人：好

消防員：可以拿濕毛巾摀著口鼻避免吸入濃煙。

－－－－－－消防人員到場搶救－－－－－－(持續通話安撫中)

消防員：房門不要鎖，然後敲房門，讓消防人員知道你們所在的位置。



消防員：你不要急不要慌，因為建築物內沒有光線有雜物，所以裡面的消防人員需要一點時間到你們所在的位置，呼吸不要太急促，你們都很勇敢，注意看看大家是不是都還醒著，消防人員正努力的去救你們，呼吸盡量放緩，注意看看有沒有聽到消防人員的聲音。



報案人：有。



消防員：你注意聽一下如果消防人員聲音很近，就敲門讓消防人員知道你們的位置，樓下的火已經滅掉了，只剩下煙，所以你們注意聽一下聲音等待救援。



報案人：消防人員看到我們了，在後面，有跟我們對話，窗戶邊有鐵窗，他們要架梯。



消防員：好，消防人員需要割鐵窗，割鐵窗的時候要離鐵窗一點距離，然後消防人員會把你們救出來，你們現在都是很安全的，所以不要慌張，然後告訴消防人員旁邊房間還有人。



報案人：好。



報案人：在破壞鐵窗了。



消防員：好。

▲消防人員一一將受困的民眾救出 。

隨後消防人員陸續將受困的6名民眾救出，而在場的人看著消防人員從火海中走出來，手裡抱著全身被燻黑的孩子，感動的畫面讓所有人都忍不住的流淚，這場救援任務充滿著淚水與笑容，複雜的情緒交織著所幸最後無人罹難。

而消防人員也提醒大家，如果遇上了火警即便不懂任何逃生技能，逃難時仍務必要隨身攜帶手機，因為它是重要的求生工具，在分秒必爭的火海中是保命的重要關鍵。

據了解，與報案人通話的消防人員是35歲的吳幸真，原本是國小代課老師，2009年從警特考班畢業，2011年被分發到雲林縣消防局服務。她強調，火災發生時民眾千萬不要慌亂，電話保持暢通，清楚說明火災地點及等待救援的位置，再聽從119消防人員的指示，找到最好的逃生方法，同時也建議住宅應加裝火災警報器，遇到緊急事件時才能救人又救己。

▲消防人員吳幸真用電話耐心冷靜的引導受困民眾。

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