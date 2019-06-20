北港五金賣場暗夜大火5人困2樓　聽指示「房門關緊靠窗呼吸」全獲救

記者傅誠／雲林報導

雲林縣北港鎮一家五金大賣場，19日晚間11點多發生火警，大量的濃煙從鐵皮屋竄出，消防隊獲報有6名民眾受困火場內，情況十分緊急，搶救人員冒著濃煙第一時間進入火場，先將一名逃出至陽台的婦女給救出，另外躲在二樓房間內的5位民眾，也在搶救人員的引導下，先將門窗緊閉以防止濃煙進入，消防隊員再從鐵皮屋的後方破壞窗戶後，順利將人員全部救出。

▲搶救人員將受困民眾一一救出。（圖／雲林縣消防局提供）

19日晚間11點左右，一處位於北港鎮公園路上的五金大賣場突然竄出陣陣的濃煙，過程中還夾雜著幾聲低沉的爆炸聲，陳姓店老闆在第一時間先自行逃出，但包括老闆娘和小姨子以及3名小孩全都受困火場，情況十分緊急，消防隊趕抵現場，立即請求支援並馬上展開救援，由於屋內不時傳出爆炸聲，且竄出一團又一團的濃煙，讓消防員無法靠近。

待消防隊增援人員抵達後，馬上增派第二隊人員從一樓及二樓分頭攻入火場，搶救人員先將躲在陽台待援的民眾給救出，再得知二樓處還有人受困，立即透過電話教導她們先將房門關緊，把濃煙阻隔在外，5人再靠著窗戶呼吸空氣，等待救援，最後終於將受困的2名大人和3名小孩順利救出。

消防隊第二大隊隊長沈俊興表示，整個搶救過程約20分鐘，能順利將受困6人全數救出，全賴民眾冷靜的應變，透過搶救人員一步步的指引，才能將傷害降至最低，獲救民眾再脫困後均意識清楚，僅受到輕微嗆傷，至於起火原因尚有待釐清。