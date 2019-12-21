影／神秘包裝「情色黑膠」劇情超猛！船員太太大膽偷情　揭開60年代奔放情慾史

▲「台灣好色」計畫復刻情色黑膠，揭開早年生猛的情色產業史，當年在外觀正常的黑膠唱片包裝下，藏的可能是⋯⋯。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／專訪

提到情色產業，多數人只聯想到日本，但你知道在台灣的60年代，也有超級生猛的「情色黑膠」在檯面下蓬勃發展嗎？黑膠收藏家林太崴從一批老唱盤中，意外掀開這隱藏在時光膠囊的潘朵拉之盒，與友人曾郡秋等人，著手進行一項偉大又充滿能量的「台灣好色」募資計畫，除了回饋品超有看頭，還邀請台北最厲害總舖師林明燦在年底盛大舉行一場結合文化與美食的「好色辦桌」！

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▲▼從一批老黑膠中意外發現難得的「歲月珍寶」，神秘的包裝下，前面數秒是優雅的古典樂，但接下來的對話整個「超母湯」。（圖／台灣好色提供）

林太崴與曾郡秋等人組成「台灣好色」團隊，他們從一批老黑膠中，意外發現這難得的歲月珍寶，在神秘的包裝下，有不知名的導演與聲優，用最道地的台語，錄製了一部又一部的情色狂想曲，前面數秒是優雅的古典樂，但接下來的鹹濕對話整個「超母湯」，題材大膽創新，完全不輸當今的日本AV作品。

▲「台灣好色」計畫復刻情色黑膠。（圖／台灣好色提供）



他們決定原音復刻這批神秘的「情色黑膠」，包括《摸骨師與摩登女》、《太太的祈願》、《船員太太偷情》⋯等6部作品，每部約20分鐘左右，以CD或數位等方式，搭配專業的解說書等商品，讓參與募資的人感受台灣最「生猛有力」的年代！

曾郡秋分享，其實在還沒聽到這些黑膠之前，一直以為阿公、阿嬤那年代很保守，「跟我有同樣想法的人，這觀念可能都需要翻轉了！」她聽完一部又一部的情色黑膠之後發現，「裡頭的女性角色對於情慾的需求都非常明確，勇於表達又大膽！」而且透過這些作品，也能了解當時的生活樣貌。



▲從這批情色黑膠發現，「裡頭的女性角色對於情慾的需求都非常明確，勇於表達又大膽！」（圖／台灣好色提供）

例如《船員太太偷情》，船員是如今快要消失的行業，在當時從事這份工作的男性，超過3、4個月不回家是常有的事，而從黑膠裡的「調情對白」發現，船員太太十分清楚自己的狀態，明白自己的慾望，找「小王」滿足情慾，沒有「阿信式」的委屈，而是充滿對性的灑脫，絲毫不拖泥帶水。

又例如《都市》這部故事，裡頭的女主角有些微「拜金」傾向，試圖以身體獲取權利。《咖啡女郎》裡頭的性工作者，則以最直接的方式提供「不純」的服務。而在《摸骨師與摩登女》，女主角絲毫沒有受騙的委屈，反而皆大歡喜、甚至打算好康道相報，「但無論是什麼角色，她們都很清楚自己所要的是什麼。」



▲在《摸骨師與摩登女》中，女主角絲毫沒有受騙的委屈。（圖／台灣好色提供）

曾郡秋也說，「台灣女性」的形象，長期以來被大眾刻板制約了，在「檯面上」的電視劇或傳統故事裡，女性多半受苦受難、想要什麼都不敢明確說出來，謙虛、矜持、溫良恭儉讓才是美德；但是在這批「檯面下」情色黑膠裡的女性聲優，卻不是這麼一回事，「我聽到很多可愛的女性，享受當下，樂在其中，能夠從一批情色廣播劇裡發現這面貌，是讓我很感動的地方！」

林太崴也認為，或許那是當時男性對於性愛的投射，寫出這樣的劇本，但是在聆聽的過程中，一邊解鎖不同時光的情愛表達方式，也讓人們可以藉此知道，原來台灣早年還有一塊這樣的生活風貌，台灣有屬於自己的情色史，是以如此生動、有趣的形式呈現，而不只是像過往多半只能從安安靜靜的書面資料拼湊。

▲特地邀請「漢學及台語文專家」黃震南老師，替所有黑膠聲音內容量身打造「解說套書」。（圖／台灣好色提供）



從情色黑膠當中發現「台語文的根」，是讓他最感動之處，他們因此特地邀請「漢學及台語文專家」黃震南老師，替所有黑膠聲音內容量身打造「解說套書」，詳盡的註解每篇劇本裡所用的古台語。「以前一直認為台語是相當次等的語言，但透過這套黑膠和黃震南老師的協助，發現自己小看了我們的文化！」

「裡頭收錄的語言，某種程度或許是語言最低俗的部分，但只要是人，總有發出這些聲音、做這些事情的時候，若不是無意間挖掘出這批老黑膠，在幾年後我們可能就無從得知阿公阿嬷年輕時，行房到底會用上哪些詞彙，也可能再也不知道，早期的台灣居然是這麼的創意無限又生猛有力。」

「情色黑膠」要復刻與宣揚的其實不是情色，而是希望藉此挖掘台灣早期豐沛的能量，將人們不常聽到的勁爆詞彙推廣出去，藉以達到台語文化的「黃復興」，喚起台灣人的「台自信」，甚至推廣到世界。

▲台語文化的「黃復興」，喚起台灣人的「台自信」。（圖／台灣好色提供）



曾郡秋向來喜愛研究飲食文化，此次也把「台灣好色計畫」與辦桌結合，將在年底舉行一場「好色辦桌」，邀請台北知名總舖師林明燦設計12道生猛有力的辦桌菜，是一場結合音樂、台語文、美食的盛宴。

辦桌現場還會邀請金曲歌王謝銘祐演唱來自30年代、台灣最早的「黃色小曲」《18摸》，歌詞內容也就是從頭髮開始「越摸越下面」，透過歌曲看台灣情慾史的發展，更邀來在社群推廣台語的網紅「足英台」主持。

▲「台灣好色」計畫復刻情色黑膠，保證回饋品外觀看不出端倪。（圖／台灣好色提供）



曾郡秋說，「辦桌」其實也是快要失傳的台文化，如今「講究的辦桌」更是越來越罕見，吃得了苦的世代傳承真功夫，才能真正留下。她認為，台灣其實擁有非常豐厚的飲食文化及實力，否則不可能米其林一登台，就有這麼多家餐廳摘星，這都不是在一兩天內形成的，而是長期的累積。

這場「好色辦桌」一人價格約2千多，募資倒數計時中，「我只能說吃到就是賺到！因為吃的不僅是講究的美食，還吃了文化現場的感受和體驗，而且絕無僅有。」她希望藉由好色辦桌，讓更多人明白「不要看輕我們自己的文化。」

＊相關資訊：台灣好色募資計畫、FB「台灣好色」

▼影／台灣好色計畫介紹：