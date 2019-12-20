美航、英航「全球航空評比」吊車尾　新航奪冠阿聯酋緊追在後

▲美國航空獲選評價最低的航空公司。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

英國旅遊消費雜誌《Which? Travel》日前調查旅客對航空公司各項服務的評價，發放了超過6500份的問卷。調查結果顯示美國航空（American Airlines）和英國航空（British Airways）被選為長程班機表現最差的兩家航空公司，對此兩家公司也發出聲明反駁。

根據CNN報導，這份問卷調查了旅客對於機艙飲食、服務、座位舒適度等各項評價，並對各家航空公司的短程、長程航班進行排名。

▲阿聯酋航空 。（示意圖／記者彭懷玉攝）



其中短程航班由英國廉航「捷特二航空」（Jet2）以CP值最高為由奪下冠軍，合理票價加上優質服務成為許多乘客心中的頭號首選；長程航班則由新加坡航空（Singapore Airlines）拿下第一，緊接在後的是阿聯酋航空（Emirates）和英國維珍航空（Virgin Atlantic Airways）。

▲歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）。（圖／達志影像／美聯社）



乘客滿意度最低的短期航班則是歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair），然而這也是瑞安航空連續第6年被評選為英國最差航空公司。另外，滿意度最低的長程航班則由美航、英航以44%和55%的好感度包辦最後兩名。

▲英國航空公司（British Airways）。（圖／路透）



不過英國歷史最悠久的英航對此卻表示，他們已經在新飛機、客艙伙食和貴賓室等各方面投資了將近65億英鎊（約2566億台幣），且內部的調查數據也顯示顧客滿意度正持續上升。最後一名的美航則說，他們相當注重乘客的意見，但《Which? Travel》卻以幾項數字就做結論，因此感到非常失望。

《Which? Travel》的總編輯羅利（Rory Boland）表示，「一年一年持續過去，許多低排名的公司仍然沒有任何進步反而持續下降，但對我們這些消費者來說總還是有選擇的，如果你是某家航空公司的忠實顧客，但他們卻漸漸開始讓你不滿意，和其他航空一樣讓你失望的話，就請你們換一家消費對象。」