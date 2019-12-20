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挺韓罷韓高雄對決！宋楚瑜：火車不要對撞，別讓選舉變成流血讓台灣蒙羞

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 ▲親民黨總統候選人宋楚瑜20日走訪雲林復健青年協進會的圓夢工廠，他強調選舉是要走到基層了解民眾需求並解決問題，而非一味對立對抗。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲親民黨總統候選人宋楚瑜20日走訪雲林復健青年協進會的圓夢工廠，他強調選舉是要走到基層了解民眾需求並解決問題，而非一味對立對抗。（圖／記者蔡佩旻攝）

 記者蔡佩旻／雲林報導

親民黨總統候選人宋楚瑜20日走訪雲林復健青年協進會圓夢工廠，將明日高雄的罷韓與挺韓大遊行，以火車相撞形容，宋楚瑜說，台灣最了不起的是，只要坐下談5分鐘，大家就是朋友、同鄉，他關心的是，明天兩輛火車可能對撞，恐讓選舉變成流血，強調選舉要到基層了解民眾需求、解決問題，而非一味對立對抗。

宋楚瑜被媒體問到與張榮味有私交，有關其農舍別墅植栽樹木要價不斐，是否看過？

宋楚瑜說，他在省府工作時到過雲林118趟，每個鄉鎮位置地名他倒背如流，到地方不只看縣長、去吃好料的，而是來解決問題的，不想談其它、不打口水戰。宋楚瑜強調，在台灣最了不起的，你坐下來只要談5分鐘，就發現不是同鄉就是朋友、就是同學。但是到選舉就跳「你是我的對手，我要跟你兩個人拼的你死我活」。

他說，昨天美國在台協會處長來訪，特別提到台灣的民主是全世界民主國家的楷模，從來沒有流過血，我們選舉非常平和。我要呼籲明天不要對撞，不要讓選舉變成流血，變成台灣臉上蒙羞。要珍惜台灣自由民主的價值，更要珍惜我們理性的選舉。選舉就是靠走基層，去把問題解決。

 ▲親民黨總統候選人宋楚瑜20日走訪雲林復健青年協進會的圓夢工廠，他強調選舉是要走到基層了解民眾需求並解決問題，而非一味對立對抗。（圖／記者蔡佩旻攝） 

 ▲宋楚瑜除提出身障政策，到雲林復健青年協進會的圓夢工廠交流，如何讓大家在經濟上能夠受到安全的保障，在身體保健部分也能夠受到公平的保障，在設備和行動方面也讓他們覺得受到公平的待遇。（圖／記者蔡佩旻攝）

宋楚瑜除提出身障政策指，選舉是要突顯出未來的政府為基層民眾解決問題，如何讓大家在經濟上能夠受到安全的保障，在身體保健部分也能夠受到公平的保障，在設備和行動方面也讓他們覺得受到公平的待遇。

宋楚瑜提到，特別來到這邊雲林復健青年協進會的圓夢工廠交流，與大家談談細節的問題，親民黨跟郭台銘先組成一個身心障礙的基金，有一百億，希望將來處理未來的這些使用、使用在哪些方面等，希望聽聽哪些是燃眉之急，哪些事馬上應該去處理，而能夠生生不息地照顧。

 ▲親民黨總統候選人宋楚瑜20日走訪雲林復健青年協進會的圓夢工廠，他強調選舉是要走到基層了解民眾需求並解決問題，而非一味對立對抗。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲宋楚瑜除提出身障政策，到雲林復健青年協進會的圓夢工廠交流，如何讓大家在經濟上能夠受到安全的保障，在身體保健部分也能夠受到公平的保障，在設備和行動方面也讓他們覺得受到公平的待遇。（圖／記者蔡佩旻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！


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