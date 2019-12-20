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收購烏克蘭發動機公司傳獲准　陸企澄清：尚在審核過程中

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▲馬達西奇公司。（圖／翻攝自馬達西奇公司網站）

▲馬達西奇公司（Motor Sich）。（圖／翻攝自馬達西奇公司網站）

記者馬叔安／綜合報導

陸企收購烏克蘭航空發動機馬達西奇公司（Motor Sich）案，美國曾傳出介入，該案日前傳出獲得烏方批准，不過，北京信威科技集團股份有限公司17日澄清，經公司核查，截至目前，反壟斷申請尚在烏克蘭反壟斷委員會審核過程中，尚未取得最終核准。

根據俄羅斯《衛星通訊社》，北京信威科技集團股份有限公司公告指出，本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任，經公司核查，截至目前，反壟斷申請尚在烏克蘭反壟斷委員會審核過程中，尚未取得最終核准。

公告強調，近期媒體報道所稱烏克蘭反壟斷部門已批准中資對馬達西奇公司的收購不屬實，由於公司審計報告中無法表示意見所涉及事項尚未解決，本次重組交易對象及標的資產股份被凍結，後續工作亦存在一定不確定性，後續不排除終止或變更的可能性。

▲馬達西奇公司推出的D-436T1發動機。（圖／翻攝自馬達西奇公司網站）

▲馬達西奇公司推出的D-436T1發動機。（圖／翻攝自馬達西奇公司網站）

於此之前，《華爾街日報》8月24日引用知情的美國政府高級官員透露，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）正試圖阻止中國收購烏克蘭一家航空航天公司，因交易將為中國提供至關重要的國防技術，該烏克蘭公司名為Motor Sich。

馬達西奇公司（JSC Motor Sich）是一家位於烏克蘭扎波羅熱的飛機、直升機發動機製造商，是全球最大的同類製造商之一、烏克蘭唯一航空發動機製造廠。

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