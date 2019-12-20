高雄罷韓挺韓21日大拚場　3200警嚴陣「禁私人空拍機：升空就擊落」

▲高雄市警局在捷運站、火車站、高鐵站佈署警力防止衝突或挑釁發生。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄挺韓、罷韓遊行將21日大拚場，市警局將在捷運站、高鐵站佈署大批警力外，更將電擊槍首次配備在捷運警隊防止暴力事件發生，市警局表示，明天大遊行除高雄市2000警力外，還有保四、保五和刑事局支援1200名警力，總計約有3200警投入維安工作，其次除主辦單位核准的空拍機外，其餘皆嚴格禁止，並出動10支干擾槍防範。

據了解，明日的2場遊行中，市警局在高鐵左營站、高雄車站、高捷美麗島站布署重兵，尤其在捷運車廂部分，平日單1列車配1名警力不定時站崗的機制將升高為每節車廂配賦捷警、特勤警各1名，防止在遊行的前後發生暴力事件，一但出現言語交鋒就會將雙方拉開，若在必須使用辣椒水的情境也會疏散旁人，希望民眾能夠安全的參加、安全的離開，在各車站內均有特勤警駐點巡邏，在2邊的遊行路線上也會有快打部隊移動待命。

在空拍機部分，市警局也估算這次遊行2邊估計最少都有10萬人以上參加，不少空拍迷也想從高空俯瞰沿線盛大的場面，但市警局考量到韓國瑜的安全維護已嚴格禁止，雖Wecare這場無中央政要參加，但為求公平也一併禁止空拍機升空，目前僅核准雙方主辦單位各一架空拍機飛行，不過高雄市警局僅有干擾槍1支，為了讓明天的活動順利進行，已向其他縣市警局調用了9支干擾槍一併投入。



此外，雄檢及橋檢為因應21日遊行活動，也會派遣檢察官進駐前進指揮所，以迅速因應 2 場集會遊行活動期間所可能發生涉及刑事責任之各種突發狀況，防止事態擴大。必要時由檢察長召開小組會議指揮調度。

▲捷運警察隊首次配備電擊槍。（圖／記者洪正達攝）

▲▼高雄捷運每節車廂都有特勤警、捷警各1名站崗。（圖／記者洪正達攝）



