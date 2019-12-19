被韓國瑜告仍維持「不認錯」風格　吳子嘉：「文字」和解不談金錢

記者孫于珊／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉18日上午才因「爆料國民黨總統候選人韓國瑜有提供資金給王安莉小姐買房」，被韓國瑜告妨害名譽出庭；又因在電視節目上「批評高雄氣爆及輕軌招標案等事件」遭陳菊提告，19日下午再次到台北地院開庭。原本要進行辯論程序，不過雙方有意談和解，請求法官另改庭期。

▲吳子嘉挨陳菊告妨害名譽，今出庭仍維持「不認錯」風格，強調有意和解，希望在「澄清文字」上達成共識。（圖／記者孫于珊攝）

吳子嘉在一政論節目擔任固定來賓的評論員，因在節目中指陳菊利用中鋼當白手套，又說陳菊在輕軌招標案中，給廠商「最有利標」，以及提到高雄氣爆案代位求償6000多萬元是否圖利特定律師事務所等問題，令陳菊認為這些評論已嚴重毀損名譽，且是系統性、有組織性毀滅個人人格的行為，因此向台北地院自訴妨害名譽。審理過程中，雙方有經3次調解，但皆不成。

吳子嘉今為此再次出庭，不過由於雙方持續有透過律師談和解，而和解內容大致確立，只差細節要再商討，因此請求法官改期開庭，延至2020年2月6日下午再進行辯論。

吳子嘉於庭外受訪時維持著一貫「不認錯」風格，雖然針對與陳菊商談的和解細節不願多加透露，但對於遭韓國瑜提告一事，則強調只在「文字（指澄清內容）」上達成共識，細節則不願多說。他表示，他所用的言詞不叫罵人，只是分析評論，希望雙方針對文字達成和議與妥協，也是給對方一個面子。

其辯護律師也補充說，雙方僅「認知」問題，並無要以金錢和解。雖然吳的言論讓對方感覺不好，但雙方要諒解跟澄清，而澄清的文字是以「事實有出路」為概念主軸，但具體內容目前還在跟對方律師討論。

▼吳子嘉與其辯護律師（左）隨同出庭，強調雙方僅「認知」問題，和解沒談金錢。（圖／記者孫于珊攝）

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