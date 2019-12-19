「不想太早回家」控2男趁酒醉硬上！少女說詞不一　法官判無罪

▲2男遭控在汽車旅館先後性侵少女，因女子說詞不一法官判無罪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／桃園報導

蔡姓男子與周姓男子遭控趁16歲少女葳葳（化名）在夜店喝醉之後，假借回家之意帶往汽車旅館性侵得逞。經法院調查發現，女子說詞前後不一有瑕疵，且還要求朋友不要替她報警，驗傷結果也無異狀，桃園地院判蔡、周2人均無罪。全案可上訴。

判決書指出，蔡男、周男在2016年7月9日於中壢一間夜店認識葳葳，當時見少女酒醉，協議要送對方回家，3人一起搭計程車，卻開往汽車旅館，蔡男先口交後，周男則戴上保險套插進女子下體性侵得逞，直到少女清醒後才自行報警提告。蔡、周2男皆否認犯行，並表示是合意性交，葳葳沒有意識不清；根據葳葳說詞，她離開夜店時醉到不能自己，「不敢回家怕被罵，不想太早回去」，結果就被載往汽車旅館性侵，後來因為蔡、周2人連忙跑掉，她要出去追的時候還在樓梯跌倒。

計程車司機則指出，當時他開往便利商店要接客時，看到3人站著抽菸，可以自行上車不需攙扶，還聽到葳葳主動說要去汽車旅館，而路口監視器也拍下葳葳清醒的行為畫面。接到葳葳電話的朋友說，當時他到現場時，看到葳葳只穿胸罩、褲子，還表示被2個男生硬上，但是問到是否要報警竟被拒絕。

事後，葳葳雖有自行報警，但驗傷報告僅右小腿與膝蓋受傷，下體無傷勢，再加上呼氣酒精濃度值未達0.25毫克泥醉現象，因此桃園地院判蔡、周2男均無罪。全案可上訴。

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