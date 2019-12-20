　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電雲林區處送電送關懷　關注弱勢不落人後

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台電公司雲林區營業處偕同四湖鄉公所人員訪視，慰問四湖鄉民吳先生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電公司雲林區營業處偕同四湖鄉公所人員訪視，慰問四湖鄉民吳先生。（圖／台電公司雲林區營業處提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四湖鄉民吳先生因罹病導致工作無以為繼，另，謝女士則因早年喪偶至生活困頓，台電雲林區處長顏錦義獲悉後，特派業務副處長呂宜芸與服務所所長，協同四湖鄉機要秘書蔡文雄、崙北村幹事邱淑如18日訪視並致贈慰問金，台電公司雲林區營業處負有雲林地區穩定供電責任的同時，能以深耕雲林、發揮在地關懷之理念回饋社會，獲鄉親讚許。

吳先生自幼與高齡祖母相依為命，日前因罹病導致工作無以為繼，生活頓入困境；另外，謝女士早年喪偶，無穩定工作，僅靠零工獨自撫養中風的公公及學齡子女，家境貧苦，亟待社會善心人士救助。

業務副處長呂宜芸表示，慰問金額雖然不高，但希望能發揮雪中送炭的效果，協助他們度過難關，並提醒民眾日夜溫差大注意保暖。吳先生與謝小姐也個別表示，原來台電不但提供家家戶戶的用電，竟然也做了這麼多照顧在地居民的作為，對此表達感謝與感動。

台電雲林區處顏處長指出，台電一直將提供穩定電力視為首要目標，也非常重視睦鄰工作，當接獲民眾有急需救助、低收入等情形，會盡力給予各種形式關懷與協助，因為台電相信使家戶燈火通明、百業興旺的是電力，但撫慰人心的是正能量；也希望藉此義舉拋磚引玉，讓社會愛心湧現。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【其他新聞】

►東森送愛20年！王令麟扮聖誕老人發糖果　點燈飄雪讓偏鄉孩子大呼：好幸福

►募款達標僅4成　劉真寒冬做公益超暖心

►詹詠然、詹皓晴參與「送愛到部落」勉勵偏鄉孩子多嘗試並堅持夢想

►桃園校園公益贈傘3000支　在地企業散播愛心35000學生受惠



ET快訊
初訪女友家！他廁所見「滿山戰果」衝擊一幕2千人灌爆...悲傷
挺韓、罷韓遊行至少十萬人正面交鋒！高雄警「三大警戒區」曝光
《麻辣》女星老公偷吃女同事！崩潰簽離婚協議書「資產全歸她」小
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

朱立倫到台南輔選6名立委侯選人　首站到後壁替蔡育輝加油

「暖南市政搜查隊」預告片搶先看　黃偉哲化身主播帶領觀眾探索真相挖掘內幕

國際獅子會等公益團體捐贈警用配備　三峽警夜間執勤更安全三鶯治安好放心

可行？彰化市提「台中捷運綠線東移」　縣府：困難重重

恆警原鄉宣導　反賄選護原鄉

森田藥粧捐贈2輛巡邏車　 用行動支持警察維護治安

台電雲林區處送電送關懷　關注弱勢不落人後

立委候選人抽籤　屏警部特勤圓滿達成維安獲好評…同步加強選舉維安　

請多關心身心困擾者　齊力建構社會安全網！

台南耶誕跨年活動預料人潮眾多　南警交通及停車資訊報你知

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

朱立倫到台南輔選6名立委侯選人　首站到後壁替蔡育輝加油

「暖南市政搜查隊」預告片搶先看　黃偉哲化身主播帶領觀眾探索真相挖掘內幕

國際獅子會等公益團體捐贈警用配備　三峽警夜間執勤更安全三鶯治安好放心

可行？彰化市提「台中捷運綠線東移」　縣府：困難重重

恆警原鄉宣導　反賄選護原鄉

森田藥粧捐贈2輛巡邏車　 用行動支持警察維護治安

台電雲林區處送電送關懷　關注弱勢不落人後

立委候選人抽籤　屏警部特勤圓滿達成維安獲好評…同步加強選舉維安　

請多關心身心困擾者　齊力建構社會安全網！

台南耶誕跨年活動預料人潮眾多　南警交通及停車資訊報你知

楊丞琳爆結婚3個月有喜當媽！　「凸肚孕味照」瘋傳…她親上火線回應

桃園原住民議員賄選當選無效　「落選頭」遞補卻不開心…他也涉賄遭起訴

中車株機2021首提供3動車給菲律賓　　「一帶一路」+「大建特建」共創雙贏

東奧馬拉松路線定案　大通公園出發採半馬＋繞圈

下周油價恐連二漲　九五汽油預估漲破29元大關

2億遊艇失火翻覆邁阿密碼頭　主人是男歌手馬克安東尼

朱立倫到台南輔選6名立委侯選人　首站到後壁替蔡育輝加油

韓國瑜第二首競選歌曲現聲！許淑華：《等一個人》完成蔡英文沒辦法完成的事

苗栗「叔姪殺狗案」查出3狗DNA！　二審法官提醒被告「考慮認罪」

北宜公路55公里超馬賽　跑進淡蘭古道支線探險去

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

地方熱門新聞

卓榮泰：彰化是國民黨提名最離譜的地方

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

中捷綠線東移　縣府：困難重重

打造千萬水舞　耶誕夜來愛河就對了

黃偉哲辦全國最大造勢會

彰化18處感染禽流感　撲殺30萬隻

蘇震清按鈴申告　周佳琪競選總部：模糊焦點

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

台東成功深夜火警連燒3平房

林燕祝鼓勵吳主席失言向蔡總統道歉

玉井新增測速照相桿

台南耶誕跨年活動交通及停車資訊報你知

台南資訊月展露環保效益

「阿娘威！」海邊鰻苗爆發…漁民一夜賺百萬

更多熱門

相關新聞

執行署台南分署響應路跑活動　

執行署台南分署響應路跑活動　

法務部行政執行署台南分署響應財政部2019年統一發票盃台南場路跑，由謝耀德分署長領軍，員工眷屬合計有20餘人組隊參加，活動現場同時設攤宣導法務部行政執行署123聯合拍賣日活動、案款信用卡繳款服務、ETC執行案件超商繳款服務及廉政宣導，並將募集的4百多張發票，捐贈公益團體。

台南郵局送愛到蘆葦

台南郵局送愛到蘆葦

通霄120公尺大煙囪　放倒震天響

通霄120公尺大煙囪　放倒震天響

慈善團體結合三峽警關懷弱勢

慈善團體結合三峽警關懷弱勢

基隆長庚「愛讓公益無所不在」

基隆長庚「愛讓公益無所不在」

關鍵字：

台灣電力公司關懷弱勢

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

排隊搶領「光復高雄」　人多到像跨年

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面