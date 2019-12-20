台電雲林區處送電送關懷　關注弱勢不落人後

▲台電公司雲林區營業處偕同四湖鄉公所人員訪視，慰問四湖鄉民吳先生。（圖／台電公司雲林區營業處提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四湖鄉民吳先生因罹病導致工作無以為繼，另，謝女士則因早年喪偶至生活困頓，台電雲林區處長顏錦義獲悉後，特派業務副處長呂宜芸與服務所所長，協同四湖鄉機要秘書蔡文雄、崙北村幹事邱淑如18日訪視並致贈慰問金，台電公司雲林區營業處負有雲林地區穩定供電責任的同時，能以深耕雲林、發揮在地關懷之理念回饋社會，獲鄉親讚許。

吳先生自幼與高齡祖母相依為命，日前因罹病導致工作無以為繼，生活頓入困境；另外，謝女士早年喪偶，無穩定工作，僅靠零工獨自撫養中風的公公及學齡子女，家境貧苦，亟待社會善心人士救助。

業務副處長呂宜芸表示，慰問金額雖然不高，但希望能發揮雪中送炭的效果，協助他們度過難關，並提醒民眾日夜溫差大注意保暖。吳先生與謝小姐也個別表示，原來台電不但提供家家戶戶的用電，竟然也做了這麼多照顧在地居民的作為，對此表達感謝與感動。

台電雲林區處顏處長指出，台電一直將提供穩定電力視為首要目標，也非常重視睦鄰工作，當接獲民眾有急需救助、低收入等情形，會盡力給予各種形式關懷與協助，因為台電相信使家戶燈火通明、百業興旺的是電力，但撫慰人心的是正能量；也希望藉此義舉拋磚引玉，讓社會愛心湧現。

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