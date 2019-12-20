「韓國瑜政見會公開造3謠」　王定宇點出破除：國政顧問團放棄草包了嗎

▲王定宇認為，國民黨總統候選人韓國瑜在政見會的言論，被發現很多都與事實不符。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

2020總統大選首場政見會後，民進黨立委王定宇18日晚間點出韓國瑜的5大謠言，昨（19日）在臉書上點出韓國瑜公開造的3個謠，並狠酸「韓的國政顧問團是放棄放生草包了？還是同流感染H病毒？」

王定宇18日晚間指出，韓國瑜政見會上的指控，像是「花2兆弄風電」「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）明年成立，台灣孤立」「蔡英文不說中華民國、不用國旗」「只有自己在清水溝，別人都沒有」「民進黨讓高雄負債3,300億」幾乎都是老掉牙的謠言，隨便google一下就可以查明。他真的要問「韓國瑜是謠言的受害者」？或是「謠言的散播者」？

王定宇昨（19日）又在臉書上破3個韓國瑜公開造的謠，「謠言1：台灣觀光客創史上新高，是因為把過境旅客都算進去」，基本常識是沒有入境就不會計入，「韓國瑜是造謠或是草包無知呢？」；「謠言2：謝長廷2013去中聯辦，中聯辦全天作陪」，事實上謝長廷根本沒有進去中聯辦，是參加餐會時，中聯辦有人在場，但全程也有媒體在場。

至於「謠言3：蔡英文20多年前，買賣15筆土地，賺1.8億」，王定宇表示，這些土地都是長期持有、家族共同持分，家族成員出售後，因土地持分而存款增加4,423萬餘元，都有依法申報。他還酸「這不是像韓氏夫婦一樣的投資豪宅，蔡總統也從沒像韓氏夫婦一樣裝窮」。



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