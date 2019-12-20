請多關心身心困擾者　齊力建構社會安全網！

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▲台南玉井縱火造成7死2傷，涉案人疑有嚴重反社會人格，引起社會驚關切，台南市衛生局呼籲民眾多關心心身心困擾者。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南玉井縱火造成7死2傷，涉案人疑有嚴重反社會人格，引起社會驚關切，台南市衛生局呼籲民眾多關心心身心困擾者。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

日前台南市發生縱火案造成7死的重大事件，引起民眾不安，甚至聯想縱火者是否罹患精神疾病。，台南市衛生局指出，近年來發生的重大社會事件，可能與涉案人本身人格特質、情緒管理等因素有關，而精神病人造成的比例則佔少數。

台南市衛生局長期追蹤關懷有精神疾病的市民朋友，由37區衛生所公衛護理師定期提供關懷訪視，另衛生局有社區關懷訪視員專責服務問題較多元、需更高密度關懷的精神病人，提供的追蹤關懷方式主要是電話訪視及家庭訪視，透過訪視病人及其家屬瞭解精神狀況、病情變化、有無定期回診及按時服藥、建立病人之病識感等狀況，並提供諮詢及衛教家屬有關精神疾病的照護及給予心理上的支持。適時提醒病人規律回診及服藥，希望能降低病人再復發率及再住院率，讓病人能回歸社區，而經過穩定治療的精神病人，可自在地在社區生活。

另外，台南市為建構更為縝密的社會安全網，另有社工師服務合併有家暴議題的精神疾病患者，定期與警政、司法、社政、勞政及教育等單位橫向聯繫討論服務目標及策略，並共同訪視個案，提供個案及家屬身心健康管理的協助。

衛生局說，精神疾病是一種慢性病，藉由生活作息調整，透過家人的支持及適當的藥物治療，定時返診追蹤治療就能穩定病情，恢復正常生活。隨著精神醫療的進步，多數在急性期出現的混亂、干擾與失序等精神症狀，都能有效地獲得緩解與改善。倘若親友有精神及情緒方面的困擾，鼓勵陪伴至有精神科的醫療院所尋求專業諮詢及協助。對精神疾病有正確的認識，才能接受長期治療的重要性。反覆發病大多是因為沒有穩定服藥及返診，這時候應勸導病人提早返診調藥或是住院治療。若出現較為激烈的舉動，甚至出現自傷、傷人行為或有傷害危機，應撥打110或119，由警、消人員盡速至現場評估或協助送醫接受妥適照護。

衛生局提供40處免費心理諮商駐點服務，且為了方便服務上班族的市民朋友，亦提供晚間的諮商時段，向專業人員求助或許可以扭轉人生，適時進行心理支持，心中痛苦會因為分享而減輕，藉由心理師陪伴讓受苦的心情獲得撫慰及提供專業諮詢，上班時間撥打衛生局預約電話（06）3352982。另外，若市民朋友們有精神疾病照護上的困擾與需求，可就近與轄區衛生所聯繫外或直接與衛生局洽詢，上班時間可致電（06）2679751或6357716，或上台南市政府衛生局網站http://health.tainan.gov.tw/tnhealth/心理健康科/精神衛生業務查詢相關資訊，台南市衛生局關心您的健康。

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