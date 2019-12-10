竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐



▲陳女表示，游男完事之後竟拍拍屁股走人，完全忘了一開始說好的約會，讓她很寒心。（示意圖／unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

竹科游姓工程師與炮友陳女相約情人節約會床戰，沒想到游男射後不理，竟因未依約帶她吃大餐而遭到控告強制性交。工程師到案後大喊冤枉，直言兩人多次約炮，情人節那次也是事先講好，否認霸王硬上弓。檢警也發現，陳女在案發後還以「老公」稱呼對方LINE關懷簡訊，與一般被性侵者反應完全不同，因此認定游男犯罪嫌疑不足，做出不起訴。

陳女指控，游男2月14日情人節當天來與她相約家中床戰，一開始她想拒絕對方，沒想到游卻生氣質問「是不是不喜歡他了」，她因為未做回答而被當作默認，並半推半就配合發生關係，只是陳女認為，當時並非自己心甘情願，所以違反她的意願。

游男否認違反對方意願，他表示與陳女約砲多次，情人節當天也是事先經對方同意。

陳女向檢警表示，游男原本答應要先吃飯過情人節，沒想到一進屋後竟直撲上來求歡，她表明拒絕卻被懷疑另交男友，為了表示沒變心，才配合炒飯，沒想到游男完事之後竟拍拍屁股走人，完全忘了一開始說好的約會，讓她很寒心。

檢警調查發現，案發後陳女仍傳LINE給游「你才加油耶」、「酒不要喝太多」、「親愛的老公上班加油，累了就多休息。」

檢方認為，案發後陳女與游男對話猶如情侶一般，也未抱怨或怨懟遭性侵一事，與一般性侵受害者反映差異頗大，再者，陳女依其自由意志決定是否願意發生性行為，縱然游男未依約帶她去吃情人大餐，但卻無法因此認定違反意願發生性行為，陳女的控詞有違常情，加上無其他積極證據佐證，認定游男罪嫌不足，予以不起訴。

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