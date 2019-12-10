　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲兩性,男女,女性,戀愛,情侶。（圖／unsplash）
▲陳女表示，游男完事之後竟拍拍屁股走人，完全忘了一開始說好的約會，讓她很寒心。（示意圖／unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

竹科游姓工程師與炮友陳女相約情人節約會床戰，沒想到游男射後不理，竟因未依約帶她吃大餐而遭到控告強制性交。工程師到案後大喊冤枉，直言兩人多次約炮，情人節那次也是事先講好，否認霸王硬上弓。檢警也發現，陳女在案發後還以「老公」稱呼對方LINE關懷簡訊，與一般被性侵者反應完全不同，因此認定游男犯罪嫌疑不足，做出不起訴。

陳女指控，游男2月14日情人節當天來與她相約家中床戰，一開始她想拒絕對方，沒想到游卻生氣質問「是不是不喜歡他了」，她因為未做回答而被當作默認，並半推半就配合發生關係，只是陳女認為，當時並非自己心甘情願，所以違反她的意願。

游男否認違反對方意願，他表示與陳女約砲多次，情人節當天也是事先經對方同意。

陳女向檢警表示，游男原本答應要先吃飯過情人節，沒想到一進屋後竟直撲上來求歡，她表明拒絕卻被懷疑另交男友，為了表示沒變心，才配合炒飯，沒想到游男完事之後竟拍拍屁股走人，完全忘了一開始說好的約會，讓她很寒心。

檢警調查發現，案發後陳女仍傳LINE給游「你才加油耶」、「酒不要喝太多」、「親愛的老公上班加油，累了就多休息。」

檢方認為，案發後陳女與游男對話猶如情侶一般，也未抱怨或怨懟遭性侵一事，與一般性侵受害者反映差異頗大，再者，陳女依其自由意志決定是否願意發生性行為，縱然游男未依約帶她去吃情人大餐，但卻無法因此認定違反意願發生性行為，陳女的控詞有違常情，加上無其他積極證據佐證，認定游男罪嫌不足，予以不起訴。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►上市公司女主管棄高薪當23年全職媽　花心夫帶小三遊世界嗆：意外懷孕才娶你

►「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

►他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」　影像曝光…網：杯杯森七七

ET快訊
女服務生長髮捲入製麵機！「剩雙腳在外」慘死　157秒畫面全錄
謝忻新節目被腰斬！「金主抽腿不錄」連生計都出問題
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高中生借錢買9萬機車！遭設局簽156萬本票　慘背「266%重利」還被暴打嚇瘋

年薪300萬竹科男「擁50套房當包租公」　女房客晚3天繳租…他抓狂砸人

調查局推新一代看板娘　樂團女主唱破億元吸金案…逛PTT黃國昌臉書挖線索

快訊／媽媽困火場亡！台中男「搶救失敗」崩潰…全身30%二度燒傷送醫

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

台3線南下116K處車禍！男疑車速過快自撞山壁...「卡水溝」送醫搶救亡

顏值肌力高雄警拚消防猛男六塊肌　女網友：好想為你生小孩

快訊／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷...家屬火場外焦急等待

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

高中生借錢買9萬機車！遭設局簽156萬本票　慘背「266%重利」還被暴打嚇瘋

年薪300萬竹科男「擁50套房當包租公」　女房客晚3天繳租…他抓狂砸人

調查局推新一代看板娘　樂團女主唱破億元吸金案…逛PTT黃國昌臉書挖線索

快訊／媽媽困火場亡！台中男「搶救失敗」崩潰…全身30%二度燒傷送醫

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

台3線南下116K處車禍！男疑車速過快自撞山壁...「卡水溝」送醫搶救亡

顏值肌力高雄警拚消防猛男六塊肌　女網友：好想為你生小孩

快訊／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷...家屬火場外焦急等待

韓國瑜：這場大選是乞丐與王子的戰爭

高中生借錢買9萬機車！遭設局簽156萬本票　慘背「266%重利」還被暴打嚇瘋

美國會達成國防授權法共識　制裁土耳其…強勢回應北韓核武

一銀第一個海外分行　關島分行在地經營42年　喬遷精華區

高雄還是又老又窮？　韓國瑜：我不是魔術師，不可能一下麻雀變公主

柏林貓熊雙胞胎出生滿百日　園方取名夢圓、夢想

遭酸「妖怪大姑」又被譏「演大嬸」　江宏傑姊姊崩潰關家裡

尾牙菜單超心酸！KTV一桌700元吃「10道小菜」　員工傻眼：難怪一半人不去

高雄流行音樂中心2千萬預算全被藍議員刪光！　挨轟倒退回「文化沙漠」

【美國2020大選】各黨派總統候選人的對中政策是什麼？

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

社會熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

1票落選提告反倒贏2票　法官判國民黨籍村長當選無效

耕莘暗黑傳統？逼學弟抽籤幫尻尻

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

即／北市公車右轉撞行人！女慘被捲入車底　送醫搶救

國一北上火燒車　回堵17公里

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

晶華失火「香奈兒包全黑」　雙方互告求償

按摩妹曝會館潛規則！見男客一度軟腳諷：沒感覺

更多熱門

相關新聞

涉猥褻3女首開庭　柳林瑋激動否認！

涉猥褻3女首開庭　柳林瑋激動否認！

獨立媒體沃草發起人柳林瑋，曾發起公民1985聯盟，也曾參與太陽花學運而有「社運醫師」稱號的他，竟爆發「腥」聞！因涉嫌強抱、索吻3名女性，10月7日遭台北地檢署依強制猥褻罪起訴。10日下午首開庭，柳穿一身黑西裝現身出庭，並在庭外面對記者的提問時，再三強調「相關指控不是事實！」

淫富商女密友傳將受訪　為王子辯護

淫富商女密友傳將受訪　為王子辯護

U2包廂內遭強行交疊！　嫩妹驚喊：不要

U2包廂內遭強行交疊！　嫩妹驚喊：不要

治療師調氣拉手摸弟弟再侵犯！她崩潰：我好髒

治療師調氣拉手摸弟弟再侵犯！她崩潰：我好髒

邀前女友到住處！甜不辣弟扒褲衝刺悔喊：對不起

邀前女友到住處！甜不辣弟扒褲衝刺悔喊：對不起

關鍵字：

情人節約炮性侵強制性交大餐

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳子玄簽字離婚！斷開大14歲老公陳建隆

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

《長江七號》惡霸小胖11年後變身！美少女近照曝光

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面