遠航停飛！離島居民「手刀搶過年機票」做白工…崩潰：不飛，還敢賣



▲遠東航空宣布自13日起停止一切飛航。（圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導



遠東航空官網今（12）日無預警發出購票服務暫停公告，後來發布最新公告，指出因本公司長期虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航。對於長年仰賴遠東航空往返本島及離島的居民來說無疑是一大考驗，尤其年關將近更是搶票搶破頭，一票難求！臉書社團《靠北金門》網友一片哀嚎：「不飛還敢賣春節的票，這下你讓人家怎返鄉啦！」

遠航發出公告，因本公司長期虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公司視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。



▲遠航發出公告證實，2019年12月13日起停止一切飛航。（圖／讀者提供）

遠東航空官網今（12）日無預警發出購票服務暫停公告，內容指出，為配合系統維護，本公司訂位購票各項功能暫停服務，造成您的不便，敬請見諒。外界直指遠航將宣布停業，民航局也證實，下午將召開跟民航業有關的記者會，但內容為何暫不對外透露。

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集結眾多金門居民的臉書社團《靠北金門》第一時間也有多名網友PO文提醒，對於遠航停業消息震驚不已，有網友崩潰地說：「過年票都買好了說～」「 難過 好不容易搶到過年票的」「林北訂票要回去投票了，現在是不是要準備防寒衣跟游泳圈游回去」「我過年要回高雄，怎麼回去」「不飛！還敢賣春節的票，這下你讓人家怎返鄉拉，你說怎麼辦呢？」「只剩下立榮跟華信....沒飛機了....」「驚！！怎麼會！！」

有網友無奈的說：「遠東又倒了？？」「這好像不是第一次了吧！」「太扯了！都沒有預警耶...明後天要來金門旅行的朋友.現在是要怎辦啊...」也有人為員工抱不平：「最可憐是底下員工，遠東財務ㄧ直都不好」「要過年了，搞這一齣，基層員工怎麼辦？誰能幫幫他們？」

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