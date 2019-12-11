咬一口「人肉腐爛+永久留疤」！　新品種「劇毒蜘蛛」竟最愛躲家裡

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Una nueva especie de araña violinista fue descubierta por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de la primera considerada originaria de la región del Valle de México, la cual fue llamada por los científicos Loxosceles tenochtitlan. pic.twitter.com/sOBjF0BVuO — TCS Noticias (@tcsnoticias) December 3, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

家中家具、角落時長可以發現蜘蛛的存在，不過墨西哥科學家近日發現一種「新型蜘蛛」，這種名為Loxosceles tenochtitlan生活的地方跟普通蜘蛛沒有不一樣，但是因為牠的身上具有能夠破壞組織的毒液，人若是不小心被咬到一口，很有可能會讓傷口附近40公分的皮膚產生「壞死性病變」，需要長達幾個月的時間復原，並留下永久性的疤痕。

綜合外媒報導，墨西哥國立自治大學的科學家瓦爾迪茲（Valdez-Mondragon）與學生在近日，發現了這種新型的蜘蛛，並將其命名為Loxosceles tenochtitlan；他對墨國當地媒體表示，由於這種蜘蛛的跟另外一種名為Loxosceles misteca的蜘蛛十分相像，因此被認為應該也是從觀賞用植物，一同被輸入國內。

瓦爾迪茲說，這種蜘蛛通常會藏在東西、家具或是牆壁之間的孔隙，當蜘蛛受到攻擊時會出現咬人的行為，而牠身上的毒液在碰到人體皮膚後，會造成壞死性病變，傷口更有可能長達40公分。

此外，這種蜘蛛雌性的毒性比雄性毒上2倍，雨季的時候更有可能會遇到這種蜘蛛，而雄性蜘蛛通常都在晚上找雌性蜘蛛交配，所以也很有機會藏身在布、床單或是鞋子當中；牠們也會出現在垃圾桶邊，因為這樣能夠捕食周圍的蟲蟲，最好避免的方法就是讓房屋保持整潔。