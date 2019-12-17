「白狼子」涉與大陸官勾結…張安樂現身作證：求蔡英文放我兒一條生路

▲「白狼」張安樂現身北檢作證，認為因選舉要到了，才找兒子張瑋開刀，希望蔡英文當局放出一條生路。（圖／記者孫于珊攝）

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

總統大選即將來臨，如今卻爆出至少30家旅行社涉以「假交流真觀光」名義，共協助了7千多名大陸統戰、民政等公務官員申請來台，涉從事情報蒐集及滲透，而其中一家是中華統一促進黨主席「白狼」張安樂之子張瑋所開設的華夏大地旅行社，不法獲利恐達數千萬元！17日上午，該旅行社及白狼媳婦王姝茵等相關人遭搜索、約談，白狼晚間也現身北檢作證，痛批蔡英文政府因選舉將即，才找張瑋開刀！

統促黨認為，華夏大地上午才遭檢警調聯合搜索，目前狀況不明，而白狼幾乎同步收到台北地檢署針對違反「兩岸人民管理條例」的證人傳票，由此可見整起事件「政治操作」之深！

白狼受訪時稱，由於選舉到了，才找張瑋開刀，台灣的觀光業已經夠慘了，希望蔡英文當局放他一條生路，事情就到此為止。

前立委謝啓大也隨同到場，表示統促黨正參與競選立委，媒體卻報導統促黨總裁的兒子涉暗渡大陸官員入台、接觸幫派，涉嫌意圖使人不當選，因此要以政黨名義控告特定媒體社長、編輯、記者違反選罷法。

▲前立委謝啓大反擊！以政黨名義控告報社社長、編輯、記者等人違反選罷法。（圖／記者孫于珊攝）

然而據了解，北檢是在2個多月前接到刑事局報請指揮偵辦，經辦案人員蒐證比對申請來台名單後，發現確有違法嫌疑，因此分批展開搜索及執行，主要被告已在首波約談中坦承製造假的交流邀請，如今被指為辦案有政治考量，辦案人員無奈表示，證據到哪就辦到哪。

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