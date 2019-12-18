陸官人秒懂「黃埔十道菜」　「大地震」20年！同窗鐵漢泛淚悼缺席10人

▲陸官學校專20期同學，畢業20年重返官校辦同學會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

陸軍官校創校迄今已95個年頭，各屆畢業校友經常返校辦理校友回娘家活動，重溫舊夢及同窗時光；陸軍官校專科第20期校友，日前由召集人歐陽永銘、副召集人陳品全等籌劃於中正堂辦理「榮耀二十、重返官校」活動，當天不僅慶祝畢業20週年，大家一起話當年，說著黃埔十道菜，而同學會裡頭也特別悼念已經去世，提前缺席的10名同學。

這場活動選在14日舉辦，同期同學們來自各地，攜家帶眷共襄盛舉，共有400多人參加，同時也邀請當年隊職幹部出席盛會，場面熱鬧溫馨。慶祝大會首先以全體師生引吭高唱「陸軍官校校歌」揭開序幕，接續由師長及同學代表致詞，致詞內容滿是每位校友當年美好的回憶；會中陸軍官校學指部指揮官張允銘上校代表校方致贈校友校輝紀念章，並於致詞時表示，感謝專20期全體校友返校團聚，藉由校友們的熱情與活力，做為後期的學弟妹們傚仿典範，同樣的也讓校友們感受到學校「允文允武，德術兼備」的教育成果，延續「親、愛、精、誠」的黃埔精神，發揚陸軍忠誠軍風。

▲陸官學校專20期同學，畢業20年重返官校辦同學會 ，眷屬也一同參與。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過大家也談到當年入校之後，到現在都很難忘的「黃埔十道菜」，過去在軍校生的教育，是「合理的訓練是磨練，不合理的訓練叫磨練」所以有很多不合理磨練方式，由學長傳承下來，最為著名的就是黃埔十道菜，又稱黃埔十項全能、黃埔十大酷刑。

黃埔十道菜各有「菜名」，像是有棉被操、大風吹、灌唱片、黃埔咖啡、人造衛星、跨海大橋、遊龍地虎、親愛精誠、田邊俱樂部，最後一項就是黃埔大地震，這項也是最為著名，只要部隊當中有人物品失竊，也會利用這方法尋找失物。所有連上的阿兵哥內務及私人物品全部集中，堆成一座小山，檢查是否有違禁品，只要幹部一聲令下，就必須要限時歸位，玩到幹部高興為止。後來還有「進階版」。

▲陸官學校專20期同學，畢業20年重返官校辦同學會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陸官學校專20期同學，畢業20年重返官校辦同學會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

慶祝大會後，全體校友及當年隊職官在中正堂合影，並且至校史館參觀，彷彿回到時光長廊，再次重溫軍校生活的點滴歲月，為本次的校友參訪，留下難忘與美好的回憶！

▲陸官學校專20期同學，畢業20年重返官校辦同學會，齊唱校歌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陸官學校專20期同學，畢業20年重返官校辦同學會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）