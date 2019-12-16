臉書發薪名冊硬碟遭竊　內存有2.9萬美國員工薪轉資料

▲一名臉書員工的車遭小偷破窗行竊，偷走一個內含2.9萬名美國臉書員工薪轉資料的硬碟。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

臉書再爆隱私爭議，不過這次危及的卻是自家員工。上個月有一名臉書員工的車遭小偷破窗行竊，偷走一個內含2.9萬名美國臉書員工薪轉資料的硬碟。

彭博報導，據臉書上周五（13日）發送內部信，該未加密硬碟中的發薪名冊包含自2018年起在臉書工作，約2.9萬名美國員工的個人薪轉資料，包括員工姓名、銀行帳號及員工社會安全號碼的後4碼，更進一步詳細記錄了員工的薪酬資訊，如薪資、獎金金額及員工權益等。

近年來，臉書遭逢著數件用戶資料曝光事件，不過臉書發言人強調，被竊取的硬碟中並未記錄員工個人資料，「我們與執法部門合作，調查了最近這起汽車竊盜案，被盜竊員工的包包內裝有公司設備，其中儲存了員工的薪轉訊息。」、「我我們尚未發現資料遭濫用的情況，認為這是一起單純的破窗搶劫犯罪，而非企圖偷竊員工資訊。」

根據內部郵件，該竊盜案發生在11月17日，臉書於11月20日意識到硬碟遭竊，並於11月29日確認遭竊硬碟內含有員工薪轉資訊。臉書則於12月13日知會受影響員工。此外，臉書也與警方合作，尋找失竊硬碟並向其員工提供為期兩年的免費的身分盜竊及信用監控服務。

臉書發言人指出，這輛遭竊汽車是由臉書薪資管理部門的員工在使用，而這些硬碟本來不應該被攜出臉書園區。發言人稱，臉書已向該名員工採取適當的紀律處分，不過並未透露處分內容。

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～