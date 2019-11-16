飯局中途離場！長官躲辦公室與女下屬交纏...壞壞到一半「暴斃身亡」

▲朱男與女下屬發生關係，過程中卻突然暈到身亡。（示意圖／翻攝pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖南省一名朱姓官員日前參加一場飯局，但他卻在40分鐘後，以「有私事」為由而離場。據悉，他隨後便在辦公室裡，與一名女下屬發生性關係，沒想到在交纏的過程中，突然暴斃身亡，送醫被宣告不治。

綜合陸媒報導，死者朱男是汝城縣盧陽鎮新井村代理村委會的主任，他在3日當天參加了一場飯局，接著便向在場的其他官員稱自己有事要先離開，並且與一名女下屬約會。不過，他在與女同事發生性關係的期間，突然感到身體非常不適，被送到醫院搶救，但最後仍然不治身亡。

據悉，朱男的女婿事後打電話報警，稱自己的岳父猝死身亡。公安機關隨即趕到現場進行勘驗，並且調查相關證人證言，以及調閱相關的監視器畫面。經查，警方指出，死者的死亡性質已排除他殺，相關情況還在進一步調查中。

▲汝城縣公安局日前通報，朱男死亡的性質已排出他殺。（圖／翻攝微博大河報）

針對朱男暴斃一事，當地的官方人士回應，據目前調查情況，沒有發現該縣的長官參與此次飯局，目前汝城縣紀委監委已對參與當晚飯局的所有官員進行調查。據悉，湖南郴州市汝城縣官方15日證實，朱男當時在飯局中並沒有喝很多酒，但在與村里的女下屬（非夫妻關係）發生關係時，卻出現身體不適，經搶救無效死亡。

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