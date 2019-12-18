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Google助理雞婆記錄用戶私密對話　這些指令可刪除

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▲Google Assistant 的「智慧」有時候也帶來一些困擾。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Google Assistant 的「智慧」有時候也帶來一些困擾。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

人們常透過與Google Assistant交談獲得資訊，包括詢問天氣或者打聽新聞等，但常常Google Assistant也會不時地回答一些用戶無意間說的話，或意外地記錄到用戶不希望被記錄到的對話摘要。

據The Verge報導，用戶在智慧裝置登錄Google帳戶時所做的所有事情，幾乎都會被Google記錄下來，因此用戶可能不希望Google記錄到一些不是尋求Google Assistant的對話。尤其今年亞馬遜、蘋果、Google和微軟等廠商都被經銷商抓到他們利用人工智慧助理，蒐集一些涉及私人資訊的敏感錄音。

據報導，有一個簡單的命令可以讓Google刪除用戶說的最後一句話，用戶只需說「Hey Google，這不適合你」，Google Assistant就會刪除用戶的最後一條消息。

Google表示，用戶還可以說出一些指令以刪除特定時間內的錄音，像是「嘿Google，刪除我的上一次對話」、「嘿Google，刪除今天的活動」、「嘿Google，刪除本週的活動」等。使用者如果想刪除3個前、甚至18個月前的對話記錄，則可以從Google Assistant當中的Activity dashboard功能刪除。

另外，亞馬遜的Alexa也是同樣，用戶可在Alexa的APP設置裡啟用「開啟語音刪除」。開啟語音刪除後，可以使用「Alexa，刪除我剛才說的內容」、「Alexa，刪除我今天說的所有內容」等指令刪除較為私密的對話紀錄。
 

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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