媽駕照沒過3次！兒化濃妝「代母應考」騙過監理所　差一步被逮捕

▲兒子被揭穿後神情相當落寞。（圖／翻攝自推特／@biacaipcom）



記者丁維瑀／綜合報導

眼見60歲的母親3次都考不到駕照，巴西43歲男子齊亞佛（Heitor Schiave）日前決定「親自上陣」，他穿上碎花襯衫，化濃妝還戴假髮，最後不忘塗上鮮紅色指甲油，美豔模樣讓他差點騙過監理所的檢查人員，然而，最後他還是因為詐欺、濫用他人身分而被逮捕。

BBC、巴西當地媒體報導，齊亞佛來自巴西北部，由於母親瑪麗亞（Maria）在3次駕照考試都失敗，他便決定盡點孝心，日前打扮成媽媽的樣子應考，還成功在監理所開著車。然而，朗多尼亞州（Rondônia）檢查人員門登薩（Aline Mendonça）上車後，卻發現不太尋常，「我很快意識到他扮成女人。他盡力用得女性化、裝得自然，妝容真的很好，看起來也很棒。」

Porto Velho, Brezilya'da yaşayan Heitor Schiave, bir türlü direksiyon sınavını veremeyen 60 yaşındaki annesinin yerine sınava girmeye çalışmış. Annesinin kıyafetlerini giymiş olsa da yakalanmış kendisi. pic.twitter.com/eJxLUEDcSf — biacaip (@biacaipcom) December 13, 2019

門登薩接著要求核對齊亞佛的身分，很顯然，這名男子假冒他人，她馬上報警，「我們有著嚴格的檢查標準，認為可以躲避規範去開車的人，應該多想想。」警方到場後逮捕了齊亞佛。

根據警方說法，齊亞佛堅持自己沒有惡意，只是想幫助很擔心第4次考試又會失敗的母親；他還提到，媽媽不知道他這樣做。被逮捕後，齊亞佛坐在警局板凳上，神情相當失望，他已獲得保釋。