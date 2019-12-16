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新竹廢棄工地驚見大量屍骸！小貓「頭破瞪眼」躺磚頭旁　志工忍痛收屍

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▲▼新竹巨城附近大量小貓慘死。（圖／翻攝自浪愛傳遞粉絲團）

▲新竹一處廢棄工地有志工發現大量貓屍。（圖／翻攝自浪愛傳遞粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹日前才有飼主假領養、真虐貓而被地檢署起訴，現在又有民眾發現另一起殺害貓咪的事件。臉書動物保育粉絲團「浪愛傳遞」15日表示，他們接獲民眾通知「有浪貓死在新竹巨城附近的廢棄工地」，他們到場後除了找到3隻溺死的小貓屍體外，更發現有一隻黑貓疑似被人用磚頭打死，讓他們看了相當難過。

臉書動物保育粉絲團「浪愛傳遞」15日表示，他們收到在新竹巨城附近餵貓的朋友通報，有小貓跳進廢棄工地的涵洞被淹死，他們15日上午出動多人前往現場收屍，不料才走進工地就發現有一隻小黑貓死在一堆磚頭旁，「其他磚頭灰塵都很厚，唯獨壓著小貓的是新的，斷面還很新，餵食人也說昨晚小貓還活著。」

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▲▼新竹巨城附近大量小貓慘死。（圖／翻攝自浪愛傳遞粉絲團）

▲志工人員表示，壓著貓咪屍體的磚頭是新的，而且貓咪也剛死不久。（圖／翻攝自浪愛傳遞粉絲團）

他們進入工地建築內後更發現，地板上一件褲子上放著大量貓咪骨骸，「不是很完整，東一塊西一塊的，還有破掉的頭蓋骨，大家都很難過」。眾人後來抵達通報中的涵洞積水處，地點是一個廢棄的地下停車場，由於雨水從破洞不停灌進「積水相當深，後來也陸續打撈上總共3隻小貓屍體，都是同一胎。」

「因為這邊實在非常詭異，必須報案讓大家更加重視」，他們事後立刻通知新竹市動物保護及防疫所，防疫所所長也到場查驗情況，小貓屍體則全數送往防疫所解剖釐清案情，積水涵洞他們也幫忙封起來，希望未來不要再有貓咪受苦，至於欺負、殺害貓咪的兇手，「早晚會被我抓到，必須分享高調，讓更多人重視。」

▲▼新竹巨城附近大量小貓慘死。（圖／翻攝自浪愛傳遞粉絲團）

▲▼新竹巨城附近大量小貓慘死。（圖／翻攝自浪愛傳遞粉絲團）

▲浪愛傳遞志工人員除了找到4隻小貓的屍體，也發現許多貓咪骸骨。（圖／翻攝自浪愛傳遞粉絲團）

文章分享後立刻引發激憤，有人說「看了心好痛喔，希望傷害這些孩子的兇手能被找到，讓他們得到報應」、「不愛也不要傷害，害死牠們，真的不會有罪惡感嗎」、「有沒有可能就是虐貓群組的人幹的，不然最近怎麼都在新竹」、「為什麼不給牠們活下去的空間」、「希望警方趕快把虐貓者找到。」

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