53歲港男涉走私手機！經港珠澳大橋赴澳門時被公安逮捕　已被通緝7年

▲港珠澳大橋人工島。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據港媒報導，一位香港男子13日下午由港珠澳大橋前往澳門，在經過東人工島安全檢查站時，疑遭到扣查。廣東省公安廳16日在官方微博上通報，當時例行檢查時，發現一名疑似通緝犯的乘客；隨後確認，53歲姓鍾男乘客於2012年8月因涉嫌組織粵港兩地貨車司機走私手機案，被深圳機場海關緝私分局通緝。

廣東省公安廳官方微博16日表示，珠海市公安局與珠海出入境邊防檢查總站上週五（13日）下午3時左右，在港珠澳大橋東人工島安全檢查站進行聯合執法，對一輛前往澳門的穿梭巴士進行例行檢查時，發現一名疑似通緝犯的乘客。

▲警方通報。（圖／翻攝自微博）

經警方比對確認，該名53歲姓鍾男乘客為香港居民，於2012年8月因涉嫌組織粵港兩地貨車司機走私手機案而被深圳機場海關緝私分局通緝。據了解，該名鍾姓男子為有關走私團夥重要成員，已被珠海邊檢移交辦案單位處理。

當地警方還透露，自本月10日警方依法對經港珠澳大橋從香港入境澳門和珠海的人員、車輛開展安全檢查以來，已查獲多名大陸警方通緝的在逃犯罪疑犯。

此前，據《香港01》報導，失蹤男子的兒子接受《有線新聞》訪問時表示，父親在人工島遭扣查後失去聯絡，最後一則訊息稱自己被拘捕。隨後，兒子到澳門報案，但當地警察局指沒有陳父出入境紀錄，隨後只好回到香港島青衣警署報案，但警方稱是境外事件，建議先向公安報案，若公安有回應，才可當作失蹤人口案件處理。

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