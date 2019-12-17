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「喜歡你，乖乖聽話」！摩鐵性侵女員工　惡老闆辯：她拉我的

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▲桃園市某科技公司總經理邱姓男子，2017年趁赴美出差時，性侵女員工得逞卻挨告。（示意圖／Pixabay）

▲男子假借送酒醉女員工回家，趁機帶去汽車旅館性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

開發公司孫姓負責人在員工聚餐中趁女員工霏霏（化名）喝醉，假借要送對方回家，竟直接開車到汽車旅館，看霏霏無法抗拒，他直接趴在對方身體說「喜歡你，乖乖聽話」性侵得逞。桃園地院審理，依乘機性交罪判孫男有期徒刑3年10個月。全案可上訴。

判決書指出，事件發生在2015年12月31日，孫男在員工聚餐時趁霏霏吃麻油雞、喝酒，聲稱要送對方回家，卻載到汽車旅館，性侵得逞。霏霏表示，當時孫男摸胸還抱她到床上，整個人無力抵抗，對方還解腰帶直接趴在她身上說，「2年前就喜歡你，乖乖聽話」，事後她感到非常不適，向男友說明並報案處理，整起事件才曝光。

孫男坦承有和霏霏發生關係，辯稱確實是要開車送她回家，但對方不願告知住處，2人決定到汽車旅館休息，孰料，正當自己要離開的時候，霏霏便拉他上床要發生關係。孫男辯護人表示，霏霏當時離開聚餐現場時精神算正常，不可能在僅10分鐘的路程達爛醉狀態，認為這是對方的片面指控。

在場多名員工出面作證，霏霏只要喝酒，講話會停頓且話很多，此外當時她不停地罵孫男，與平常上班表現不同。根據監視器畫面拍下，霏霏被孫男扶著後背走路不穩的樣子，再加上女子說詞，對於發生的事情記憶模糊，足以證明當時狀態已喝醉。桃園地院審理，依乘機性交罪判孫男有期徒刑3年10個月。全案可上訴。

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