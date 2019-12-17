捕鰻苗膠筏暗夜中拋錨　恆春海巡星夜馳援11小時脫困

▲艦隊分署恆春海巡隊16日下午，經11小時救援，讓失去動力的膠筏順利脫困。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一艘膠筏16日下午因機械故障，在恆春半島紅柴坑外1.3浬處失去動力，兩人受困，艦隊分署恆春海巡隊獲報，出動15位人員，經11個小時救援，才讓該艘膠筏順利脫困，讓船長相當感激。

▲▼恆春海巡隊海上救援。

艦隊分署恆春海巡隊於昨天下午5時許接獲第八巡防區轉民眾通報，指於恆春半島紅柴坑外1.3浬處有一膠筏因機械故障，失去動力，有2人受困，請求派艇前往救援。

海巡署第八巡防區立即派遣線上3567巡防艇馳援，於下午5時35分抵紅柴坑外3.3浬處尋獲該艘膠筏，但因天色漸暗且海象逐漸轉差有安全之虞，船長請求拖帶至安全海域，經艇長評估有立即危險後實施拖帶，並於下午6時58分將該膠筏安全拖帶至海口外0.6浬之安全海域並在旁戒護。

晚間11時35分交由另一艘友船協助拖帶，於17日清晨4時12分安全戒護返抵中芸港，該隊動員2艇15人，歷時約11小時完成該次救援任務。

恆春海巡隊呼籲，目前是值鰻苗魚季節，漁船出港作業前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，請撥打「118」海巡服務專線報案或透過漁業廣播電台通報，海巡署將立即派員前往協助。

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