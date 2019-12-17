國內博物館第一座全智能典藏庫　台東史前館正式啟用！

▲國立台灣史前文化博物館。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

文化部文化資產局為有效掌握與開放國內考古遺址出土遺物之典藏管理情形，由文化部委任國立台灣史前文化博物館推動「國家考古遺址出土遺物典藏計畫」，規劃於全國北、中、南、東四個分區建置地區保管中心。史前館作為東部保管中心，此為國典計畫第一座正式啟用的典藏庫。包含台大人類系、宜蘭縣政府文化處、花蓮縣政府文化局、台東縣政府文化處皆派員參與，共同見證國內第一座全智能典藏庫的啟用。

史前館自2018年始規劃與設計國典計畫專屬典藏庫，2019年2月19日正式開工並於10月31日竣工。不同於傳統典藏庫將人員進出管理、文物典藏管理與環境監測等，以人工或各自獨立的系統進行運作，史前館由專業人員與系統廠商共同設計「全智能典藏管理監測系統」，整合人臉辨識攝影機、RFID感應器、溫濕度監測器、環景攝影機、智能典藏櫃等內容，成功建造一座全方位整合、自動化管理、智能監測與高效率作業能力的典藏庫。

史前館'長王長華表示：「近年來，舊香蘭、漢本等考古遺址的重要發現與研究成果，使國人對於臺灣的史前時期有更多的理解。未來，《國家考古遺址出土遺物典藏計畫》將更緊密結合國內主要考古研究與學術單位，利用數位資料整合與流通的便利性，讓國家重要文化資產可以更容易被公眾接觸以及更簡便為學術單位進行研究與展示等應用。」

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