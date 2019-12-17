14歲少年遭同學圍毆畫面曝！戴「川普帽」上學　在校車上被打到住院

My attorney @FoyeWalkerPA said it's okay to release the video, warning graphic keep in mind this is only the first 21 seconds of the video...please RT to have these two girls and 3 boys held accountable. pic.twitter.com/8oEz79K2xN — American Diaries (@AmericanDiaries) 2019年12月12日

實習記者賴韻如／綜合報導

美國佛州一名年僅14歲少年，日前因為戴了支持川普2020大選的棒球帽上學，沒想到因此在校車上遭到5名同學痛毆暴打，導致全身多處挫傷，一旁同學甚至還將全程錄下，畫面相當震撼，影片一曝光後便立即掀起網友熱議。

據《每日郵報》報導，這起事件發生於上月21日，14歲少年泰勒（Tyler）的母親在推特《美國日記》（American Diaries）上投稿了這段21秒的影片並寫道，「我和我14歲的兒子現在正在醫院裡，因為他在校車上遭到同學毆打，我想原因正是因為我的兒子曾經戴了『川普帽』上學，他們之前甚至還把牛奶倒在他頭上。」

▲▼母親指出兒子戴川普帽上學遭到同學毆打。（圖／翻攝自推特／@AmericanDiaries）



泰勒母親表示，這頂寫著川普總統口號「讓美國再次偉大」的棒球帽，是泰勒幾周前在跳蚤市場用自己的錢買來的，沒想到卻因為戴去上學後遭到同學欺凌，從此之後，他再也沒有戴過這頂帽子，但即便如此，泰勒還是成為了同學們眼中的「目標」。

漢密爾頓縣（Hamilton County）警察局也於事後指出，這5名犯案學生目前被指控為一級輕罪，該部門進一步證實，因為這起事件是始於2名學生之間的口頭爭吵，因此不符合仇恨犯罪的標準。