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瘋電影／返校　生死虛實間的視覺特效

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文／賴賴

▲▼返校。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

百分百的商業片取向，成熟的電腦特效與視覺設計，襯底音樂也有質感，是這整部電影最大功臣，男主角演技到位成熟，外型清新的小鮮肉，兩位男主角都很新鮮亮眼，使得電影的校園色彩更強烈，整體感是好看的，就是商業娛樂片，節奏流暢無冷場。

不必過度用力去強調內涵底蘊，對這部電影會比較加分，畢竟以遊戲為出發點，內容皆以奇幻為軸，無須硬加政治色彩，只是借用一個時代背景設計一個虛構的故事，談論自由太沉重也單薄，或許女性因愛復仇更搶眼，就是一個遊戲電影，完整且取鏡運鏡剪輯都到位，視覺毋庸質疑，就是一部好看的娛樂片。

台灣已經能夠製作出這樣水準的電腦特效，實在可圈可點，雖仍有進步空間，但已經年度最佳商業片了，值得鼓勵。其實刻意套用在戒嚴時期，是話題，卻也一開始就破梗，所以在虛實之間失去懸疑性，而只是觀眾在已知的情況下，去衡量虛實間，導演調色的差異，懸疑猜劇樂趣反而失去有點可惜。

片　　名：返校
英文名稱：Detention
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2019-09-20
片　　長：01時43分
導　　演：徐漢強
演　　員：王淨 、 曾敬驊 、 傅孟柏
國　　家：台灣
語　　言：國語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

1962年，寂寥而肅殺的時代，翠華中學高三生方芮欣，意外與輔導老師張明暉相戀，在問題叢生的家庭及學校中，他成為她唯一的出路。追求自由的張明暉，另與師生殷翠涵、魏仲廷等人組織讀書會，研讀禁書，雖為高壓校園帶來一線呼吸的空間，卻也冒著生死攸關的風險。一夜，方芮欣與魏仲廷在暴雨中的校園甦醒，卻發現校園逐漸從他們熟悉的世界剝離，在鬼魅橫行的異域，他們被迫面對可怖的真相…。

▲▼返校。（圖／yahoo）

▲民國51年學校要唱國歌和國旗歌，升旗要有護旗手。

▲▼返校。（圖／yahoo）

▲老師和學生在那個時代，要這麼親密一定出事情了，跟戒嚴無關，是民風保守。

▲▼返校。（圖／yahoo）

▲所有涉及參與讀書會的人，都被判死刑，白色恐怖的年代。

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