瘋電影／黑計畫　「韓國外換銀行」真實弊案尚未偵結

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部真實故事改編本來就已經很灑狗血，案件竟然還在審理，感謝透過電影讓觀眾能夠一目瞭然整個複雜金融體系的運作經過，真是功德無量，一職以來只要是商務類的刑事案件，便有種叫天天不應叫地地不靈的辛酸，事件本身太專業又太複雜，以至於新聞稿上無法完整說明來龍去脈，而讀者對於新聞理解程度不同，所以長期抗爭的團體，經常都只能夠出人命才博得媒體同情，多點版面曝光，但事實上媒體早已被政黨買斷，能夠在電影院把這個案件看完整，感覺實在痛快也痛心，電影流暢好好看。

加入虛構人物快速讓觀眾理解整體事件的核心，所有的高官都很會扣帽子，說的一口國際關係人民經濟風險，這部電影在這個時間點上映實在太妙了，這部電影根本也就可以套入台灣模式，只不過我們沒有這麼厲害的編劇導演，這麼清晰透徹去研究某個案件後，讓人民了解如何分辨真偽，畢竟台灣比韓國慘的是電影，台灣電影也是政府在養，罵政府的電影不會存在在台灣。

政治是一條鬼道，離地獄近離天堂遠，不論用何種招數騙取選票，又或者僥倖當選都無法抹滅曾經為了自身利益所犯下的罪行，能夠清廉勤政真愛老百姓，奉公守法造福地方弱勢，老天爺都會看見，電影非常好看，價值觀扭曲的現代，如何能夠找到公義，電影告訴你，難。

片 名：黑計畫

英文名稱：Black Money

類 型：劇情、犯罪

上映日期：2019-12-13

片 長：113分鐘

導 演：鄭智泳(Chung Ji-young)

演 員：趙震雄(Jin-Woong Cho) 、 李哈妮(Lee Hanee)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：CatchPlay

劇情大綱

肆無忌憚的檢察官敏赫（趙震雄 飾）負責調查的女嫌犯離奇自殺，死前指控更讓他承受不白之冤，為了洗刷罪名，敏赫聯手菁英律師（李哈妮 飾）展開調查，他們發現女嫌犯與男友捲入一起鉅額銀行收購弊案，而嫌犯男友前幾天也意外身亡。

這一切是巧合？還是瞞天過海的佈局？隨著真相逐漸揭發，這起巨大金融黑幕即將引爆所有「錢」藏危機！

▲因父親受冤獄之苦而立志當檢察官，最後自己又被誣陷。

▲海歸回國的優秀律師，和大官是世交。

▲有人能夠逃過利誘嗎？

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