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瘋電影／特約經紀公司　魯蛇大戰邪教　

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文／賴賴

▲▼特約經紀公司。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影院充斥著青年觀眾，這絕對是80後的菜，有梗卻沒星味，繼續上田慎一郎導演的風格，搞一堆素人來搞笑，編劇導演功力最高境界，這次劇本的反轉功力強，到最後有驚喜，意外中的意外，屬於高級幽默的手法，獨特風格很厲害的，整部電影在前半段屬平緩到中間開始就節奏明快，好看。

電影流暢，整部電影有著「台北物語」的視覺質感，但是拍攝取鏡仍在水準上，劇本言之有物，儘管是笑鬧中的魯蛇打邪教，其中仍帶出兄弟情和邪教在日本的影響，正因為邪教在日本的猖獗，所以劇情儘管誇張卻真實，完全不會懷疑這些無知的信徒，會如此目無王法，畢竟教主可以讓你「感恩師父！讚嘆師父！」

在拮据的電影工業資金，要小兵立大功，上田慎一郎為日本第一砲打出口碑，用錢堆疊的華麗，而上田慎一郎徒手煉鋼打出自己的江山，真的非常厲害也很鼓勵，融合學生青澀和商業風格，獨特魅力非常推薦。文青會喜歡的口味。


 

片　　名：特約經紀公司 魯舌戰勝邪教
英文名稱：Special Actors
類　　型：喜劇
上映日期：2019-12-06
片　　長：01時50分
導　　演：上田慎一郎
演　　員：大澤數人 、 河野宏紀 、 淡梨 、 三月達也 、 北浦愛 、 上田耀介 、 津上里奈
發行公司：華映


劇情大綱

一緊張就昏倒的D咖演員，滲入邪教組織當臥底，「一直倒地」到底行不行﹖

想當演員的和人是一位連房租都繳不出的魯蛇宅男，只會沉浸在超能英雄電影《救難超人》錄影帶逃避現實。有一天，多年不見的弟弟，拉他加入「特約演員經紀公司」。那是一家除了電影和戲劇演出外，還會讓演員幫助客戶完成各項情境演出任務，也就是「用演技幫助他人」的經紀公司。

某天，公司接到一項超級任務，需要演員去幫忙把旅館從「邪教組織」的手中救出來。「特演」的演員擬出各種企劃，練習唬人的演技，準備要對付企圖鯨吞旅館的邪惡集團。不過和人有個沒有跟公司報告的秘密，那就是他他「一緊張就會昏倒」；而不巧的是，和人被任命為這次任務的最關鍵人物，「一直倒地後」，究竟他還會使出什麼絕招出？

▲▼特約經紀公司。（圖／yahoo）

▲教主膽小且無法說話。

▲▼特約經紀公司。（圖／yahoo）

▲動不動就昏倒的無能哥哥，弟弟很擔心。

▲▼特約經紀公司。（圖／yahoo）

▲背禁語的旅館老闆娘，想把旅館捐給邪教。

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