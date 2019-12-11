瘋電影／呆萌特務　連續偷竊案小偷竟然是貓？

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部以格林童話「不來梅的城市樂手」為基礎改編的推理偵探類型動畫，構圖飽滿動物走可愛風格，小朋友很能接受，而不來梅的城市樂手這個故事並不普及，所以對小朋友來說是新鮮的，但就美術部份，繪圖色彩都無可挑剔。

而以偵探類型的劇情作為主軸，幼稚園以下的小朋友就比較吃力了，國小的小朋友還是可以讀懂劇情，雖然節奏偏緩，劇情支撐九十分鐘頗吃力，但小朋友因此有更多時間可以欣賞美術風格，而不只被劇情推動，也不失為一部用心良苦的美術作品，個人非常喜歡這部片的卡通構圖，超可愛的。

比較像是電視風格的劇本編寫，有趣而零碎，這次來看電影帶了小班男孩來，原來兩歲以上就要票，於是我們的小班男就買票在電影院睡覺，但是國小中年級頗為捧場。



片 名：呆萌特務

英文名稱：Marnie’s World

類 型：動畫、冒險、喜劇

上映日期：2019-12-06

片 長：01時24分

導 演：克里斯托夫勞森斯坦(Christoph Lauenstein) 、 沃爾夫岡勞森斯坦(Wolfgang Lauenstein)

演 員：艾莉姍卓涅鐸(Alexandra Neldel)

國 家：德國

語 言：德語

發行公司：木棉花國際股份有限公司



劇情大綱

小鎮盜竊案頻頻發生，一隻夢想成為大偵探的貓咪為了找出真凶決定離家出走。旅途中的她遇到了一隻自認風度翩翩的公雞，一隻夢想成為馬戲團明星的驢，一隻仇恨人類的守門狗。四隻小動物歷經磨合，即將找出真凶時，卻被誤認為是偷竊真凶。他們該如何證明清白，如何守護「友誼」和「夢想」…

▲主人溺愛這隻小貓當女兒養。

▲構圖走粉嫩可愛風格。

▲以不來梅的樂手腳塞危基底。

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