　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／一戰再戰　李奧納多重返革命為女兒而戰

文／賴賴

▲▼一戰再戰。（圖／IMDB）

瘋言瘋語

為了李奧納多一定要來看看這是一部怎樣的電影，上了年紀的李奧納多，演技在線，不再是男一號的英雄男主，而是有了一個女兒的爸爸，慈愛的父親情感表達還是沒話說，真的以為他已經當爸爸了，劇情環繞在地下組織和政治黑暗面，說穿了，沒有一個是乾淨的，理想會變質，擁有權力者的大腦都長一樣，人不為己天誅地滅。

整體感是好看的，兩個半小時沒冷場，很厲害的導演作品，不論是攝影、鏡位、劇情節奏搭配，特別是場景挑選，在大銀幕看得很過癮，這是李奧納多希望把觀眾找回影院的期待所拍的作品，細節上講究，談不上是驚喜劇本，不過視覺非常到位，很推薦的導演型作品。


片　　名：一戰再戰
英文名稱：One Battle After Another
上映日期：2025/09/25
類　　型：劇情
片　　長：161分鐘
國　　家：美國
語　　言：英語
導　　演：保羅湯瑪斯安德森
演　　員：李奧納多狄卡皮歐.班尼西歐岱托羅.西恩潘
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

故事背景設定在一個虛構的美國，移民被迫進入集中營，社會極端主義抬頭。李奧納多飾演的主角鮑勃·費格森（Bob Ferguson）曾是激進左派組織「法國75」（French 75）的成員，該組織以解救被囚禁的移民和炸毀支持反墮胎政治人物的辦公室為目標。在一次人道任務中，鮑勃的妻子佩爾菲迪亞（Perfidia）神秘失踪，鮑勃為了撫養女兒威拉（Willa）而隱姓埋名。16年後，他的舊敵人、白人至上主義軍官（由西恩·潘飾演）重新出現，綁架了威拉，鮑勃被迫重返過去的革命生活，與昔日夥伴班尼西奧·岱托羅（Benicio del Toro 飾）共同展開拯救女兒的行動。

▲▼一戰再戰。（圖／IMDB）

▲西恩潘把這個腳色詮釋得入木三分，完全讓整部戲立體起來。

▲▼一戰再戰。（圖／IMDB）

▲小女兒Chase Infiniti，漂亮又堅毅，26歲演繹16歲沒有違和感。

▲▼一戰再戰。（圖／IMDB）

▲穿著沙發馬鈴薯裝的老爸，四處找孩子。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
進軍2年撐不住！　美妝大牌公告撤出台灣　
快訊／繼續拚復原！　光復鄉明天停班停課
心臟外科名醫「變身鏟子超人」　脫下白袍剷泥土！7萬人看哭
快訊／6縣市大雨特報
副總統勘災要災民迴避？　家屬澄清「是不滿花蓮縣府」
連假結束！鏟子超人1原因「離開想哭了」　大票人振奮：平日組接
花蓮賑災募款！　已募得逾4.3億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／一戰再戰　李奧納多重返革命為女兒而戰

瘋電影／「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲　壯烈

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

瘋電影／一戰再戰　李奧納多重返革命為女兒而戰

瘋電影／「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲　壯烈

陸新增「K」簽證10／1生效　瞄準國外青年科技人才

外交預算增百億元！官員：應對中國擴張　為無煙硝戰場注入強心針

進軍2年撐不住！「美妝大牌要撤出台灣」　粉絲嘆：氣墊超好用

萬里桐15名浮潛客遭離岸流帶走　海巡緊急動員驚險全數獲救

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

快訊／災後繼續拚復原！花蓮光復鄉9／30停止上班上課

SEPHORA都搶翻了不可能還沒用過吧？超狂奶油級融膚頰彩必Pick

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

龍無緣季後賽葉君璋認細節不夠　FA加分成負擔：沒有好好運用他們

才剛獲「全台十大」！蛋黃酥老店爆食安危機　衛生局抓包4缺失

【這個月台很亮眼】鏟子超人擠爆車站！人人高舉車票出站超熱血

名家熱門新聞

鬼滅之刃無限城篇猗窩座再襲

李奧納多重返革命為女兒而戰

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

峇里島特色料理　髒鴨餐

關東軍大進擊：前進滿蒙！

夢到貓咪代表什麼意思呢？

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

沾親帶故：談韓國的「倫理片」

超市火鍋肉片變出5道美味料理

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

恥辱之街？日本赤線地帶的賣春風景

日本人解釋「變態民族」7大原因

釐清媽咪產後9大症狀

更多熱門

關鍵字：

瘋電影.賴賴.一戰再戰.李奧納多狄卡皮歐.班尼西歐岱托羅.西恩潘

讀者迴響

熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

今變天！　午後雨區擴大

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

孫生花蓮救災畫面曝光

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面