瘋電影／復仇母親　不要傷害孩子冷眼旁觀也是一種傷害

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇本流暢節奏明快很好看，這是一部很有意義的電影，難怪李英愛睽違14年，接拍這部電影實在是導演的福氣，金導演初次執導就有如此佳績，可謂是天才型導演，李英愛實在非常有眼光，挑劇本的能力果然不是蓋的。

電影所敘述的重點，雖然大概可以猜到一二，就是小孩遺失，父母不斷尋找，但這其中導演劇本非常飽滿，不論是人物塑造立體細膩，每個腳色都有戲，協助尋找失蹤兒的志工，有著相似的經歷，而最精彩的還是涉入刑事案件的可怕，而且失蹤兒原來除了被販賣器官以外，還有許多可能性，這真是一部嚇死全天下父母的電影，看電影過程時，不斷警惕自己帶小孩出去一定要牽好，尤其是六歲以下，絕對不能有閃失，太可怕太可怕太可怕了。

非常非常喜歡這位導演光影敘事手法，影像清新且細膩，很厲害第一次執導，就有這樣的水準，未來指日可待，導演自己編寫的劇本，真實事件改編特別有感，電影節奏過程都有驚喜，而李英愛的演技無可挑剔，電影中的壞人也真的是壞到骨頭裡，非常好看。



片 名：復仇母親

英文名稱：Bring Me Home

類 型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2019-12-13

片 長：01時49分

導 演：金承右(Kim Seung-Woo)

演 員：李英愛(Lee Young-Ae) 、 劉宰明(You Chea-Myung) 、 朴解浚(Park Hae-Jun) 、 李沅根(Lee Won-Keun)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：台北双喜電影



劇情大綱

在兒子允秀失蹤的第六年，丈夫也發生一起意外事故，雖沉浸在悲傷之中，但仍沒有失去希 望的正妍 (李英愛 飾)，突然接到關於她兒子的消息！她立即啟程至一處偏避小漁村。

一踏入村裡，正妍就感受到一股詭異的氣氛，就連警察也不對勁。儘管所有人都否認看過她 的兒子，她仍深信她的兒子就在這裡。正妍試圖找到更多線索，卻意外撞見一位神似她兒子 的受虐孩童「民秀」，為了要帶他回家，她逐漸揭發整個漁村在隱瞞的真相...



導演金承右想要表現的意圖是「我們生命中不該錯過的事物，我們需要守護的事物」，本片 以失蹤孩子作為中心所傳達的現實與訊息，讓本片更讓人為之揪心。

▲為了孩子，拚了命也要救回。

▲通常壞人的組織最壞的都是最不可思議的，例如害死日本外交官的也是．．．．

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