高雄一德夜市熄燈！上百攤商集結抗議喊「罷免韓國瑜」...大批警舉牌警告

▲上百攤商集結一德夜市抗議。（圖／翻攝敖博勝直播截圖）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄周一限定的勞工夜市（又稱一德夜市），因為「落日條款」生效，自上個月11日便熄燈落幕，結束30年的歷史。不過，有部分攤商怒氣未消，表示攤販條例日前於高雄市議會通過延期半年，其他夜市均可恢復營業，唯獨一德夜市不行，於是今（16）日下午有上百名攤商聚集一德路口抗議，還有人喊出「罷免韓國瑜」等口號，就連台灣民眾黨立委候選人敖博勝也到場聲援。

一德夜市攤商自救會下午率上百名攤商聚集一德路口，抗議表達不滿，民眾黨立委候選人敖博勝也到場聲援，並勸民眾要保持理性，同時在不造成任何傷害的情況下表達訴求，但是他對於轄區前鎮警分局的大陣仗很不滿，「他們又不是槍擊要犯，也不是十惡不赦的人」，還強調若韓國瑜市長以這樣的態度，「對待挺你的庶民，總統絕對選不上」。不過，最後警方舉牌警告，攤商才慢慢散去。

▲一德夜市攤商自救會集結上百攤商去抗議。（圖／翻攝敖博勝臉書）



敖博勝還稱，攤販條例自12月10日於高雄市議會通過延期半年，其他夜市都可以恢復營業，偏偏唯獨一德夜市不行，認為市府的做法是趕盡殺絕，不顧攤商生計。但是經發局則指出，其他夜市依規定提出申請才能延長半年，一德夜市有400多家攤商，因附近住戶同意比例過低，所以無法延期。

每周一營業的一德勞工夜市，位在高雄市勞工公園後方一德路上，由於攤商30多年來晚上在附近居民家門口違法擺攤，居民飽受噪音干擾、環境髒亂、交通不便之苦，攤商占用路面營業也常被警方開單告發。因此，高市府於2012年11月12日制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，但攤商未能在今年11月11日落日條款截止前，完成法定程序，因此11日成為最後一個營業日。

▼敖博勝到場聲援。（圖／記者洪正達攝）



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