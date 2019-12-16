　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄一德夜市熄燈！上百攤商集結抗議喊「罷免韓國瑜」...大批警舉牌警告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上百攤商集結一德夜市抗議。（圖／翻攝敖博勝直播截圖）

▲上百攤商集結一德夜市抗議。（圖／翻攝敖博勝直播截圖）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄周一限定的勞工夜市（又稱一德夜市），因為「落日條款」生效，自上個月11日便熄燈落幕，結束30年的歷史。不過，有部分攤商怒氣未消，表示攤販條例日前於高雄市議會通過延期半年，其他夜市均可恢復營業，唯獨一德夜市不行，於是今（16）日下午有上百名攤商聚集一德路口抗議，還有人喊出「罷免韓國瑜」等口號，就連台灣民眾黨立委候選人敖博勝也到場聲援。

一德夜市攤商自救會下午率上百名攤商聚集一德路口，抗議表達不滿，民眾黨立委候選人敖博勝也到場聲援，並勸民眾要保持理性，同時在不造成任何傷害的情況下表達訴求，但是他對於轄區前鎮警分局的大陣仗很不滿，「他們又不是槍擊要犯，也不是十惡不赦的人」，還強調若韓國瑜市長以這樣的態度，「對待挺你的庶民，總統絕對選不上」。不過，最後警方舉牌警告，攤商才慢慢散去。

▲▼上百攤商集結一德夜市抗議。（圖／翻攝敖博勝臉書）

▲一德夜市攤商自救會集結上百攤商去抗議。（圖／翻攝敖博勝臉書）

敖博勝還稱，攤販條例自12月10日於高雄市議會通過延期半年，其他夜市都可以恢復營業，偏偏唯獨一德夜市不行，認為市府的做法是趕盡殺絕，不顧攤商生計。但是經發局則指出，其他夜市依規定提出申請才能延長半年，一德夜市有400多家攤商，因附近住戶同意比例過低，所以無法延期。

每周一營業的一德勞工夜市，位在高雄市勞工公園後方一德路上，由於攤商30多年來晚上在附近居民家門口違法擺攤，居民飽受噪音干擾、環境髒亂、交通不便之苦，攤商占用路面營業也常被警方開單告發。因此，高市府於2012年11月12日制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，但攤商未能在今年11月11日落日條款截止前，完成法定程序，因此11日成為最後一個營業日。

▼敖博勝到場聲援。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 敖博勝競總_柯文哲 。（圖／記者洪正達攝）

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！

ET快訊
台中驚傳一氧化碳中毒！12歲男童無呼吸心跳　4人送醫
麥當勞新優惠！12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藍軍團結、詹江村臉書PO文支持　陳根德後勢看好

我們夫妻都是議員！　蘇志強宣告「1220遞補就任桃園市議員」

斗六七品火鍋低調愛心　邀育幼院童享用聖誕晚餐送禮物

高雄一德夜市熄燈！上百攤商集結抗議喊「罷免韓國瑜」...大批警舉牌警告

台中驚傳瓦斯外洩！全家人一氧化碳中毒　12歲男童一度斷氣

2019苗栗音樂佳餚節　搖滾天團八三夭領銜飆音浪

第三屆「一星衣益 」公益活動大江展開　3880件義賣商品歡迎購

台南智慧綠能科學城啟用　陳其邁：北林口、南沙崙打造台灣綠金聚落

台南福利地圖APP　讓社褔地點e指通

台南立人國小新建幼兒園工程8124萬　陳亭妃向教育部爭取成功

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

平均56歲熟齡女high跳《怪美的》 「不輸年輕人」觀光客全佩服看傻

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

藍軍團結、詹江村臉書PO文支持　陳根德後勢看好

我們夫妻都是議員！　蘇志強宣告「1220遞補就任桃園市議員」

斗六七品火鍋低調愛心　邀育幼院童享用聖誕晚餐送禮物

高雄一德夜市熄燈！上百攤商集結抗議喊「罷免韓國瑜」...大批警舉牌警告

台中驚傳瓦斯外洩！全家人一氧化碳中毒　12歲男童一度斷氣

2019苗栗音樂佳餚節　搖滾天團八三夭領銜飆音浪

第三屆「一星衣益 」公益活動大江展開　3880件義賣商品歡迎購

台南智慧綠能科學城啟用　陳其邁：北林口、南沙崙打造台灣綠金聚落

台南福利地圖APP　讓社褔地點e指通

台南立人國小新建幼兒園工程8124萬　陳亭妃向教育部爭取成功

整合醫療大數據　北醫大首創數據處！攜手東森集團整合平台資源

阿灶伯羊肉湯、私房麻糬鬆餅　宜蘭2019新進榜美食你吃過了嗎？

蔡英文狂丟7邦交國　馬英九：讓台灣產生「亡國感」

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

地方熱門新聞

高雄一德夜市上百攤商集結抗議！

桃園市議會　出現首對夫妻檔議員

疑瓦斯外洩全家人一氧化碳中毒

詹江村臉書PO文支持　陳根德後勢看好

汽機車燃料費催繳倒數計時　未繳納車主強制執行

新建案佔用都市計畫道路用地拆除

苗栗音樂佳餚節登場　八三夭領軍　

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

環狀線通車塞　23條道路納監控

台南智慧綠能科學城啟用

第三屆「一星衣益 」活動　大江展開

台東實名制車票　17日凌晨零時起開放

海口里要求納入　航空城區段徵收

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

更多熱門

相關新聞

手工打造絕版福特復古車　現身高雄街頭

手工打造絕版福特復古車　現身高雄街頭

高雄市新興區一間咖啡店，邀請全球城市小姐選美比賽台灣高雄賽區冠軍柯純心和亞軍劉宜欣擔任一日店長，兩位選美佳麗親自泡咖啡跟粉絲近距離互動，同時，店內的「鎮店之寶」也正式亮相，這輛全車手工打造Custom1938年Ford COE福特復古車（復刻版）一落地高雄就引發關注，並立刻成為網紅拍照打卡的焦點。

歐巴？高雄捷運宅以站點命名超直白　吸首購客出手

歐巴？高雄捷運宅以站點命名超直白　吸首購客出手

6歲童陪父出海翻覆　冷靜無懼待援

6歲童陪父出海翻覆　冷靜無懼待援

韓國瑜批中央卡高雄：不給錢至少給祝福

韓國瑜批中央卡高雄：不給錢至少給祝福

愛情摩天輪沒譜　韓國瑜再喊「雙山纜車」

愛情摩天輪沒譜　韓國瑜再喊「雙山纜車」

關鍵字：

勞工夜市一德夜市落日條款敖博勝高雄

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

高爾宣深夜突PO「告別作」！洩爆紅痛苦：內在生了病

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

台南水泥車猛衝600m！男騎士「卡輪胎」慘死

淚海！高以翔媽媽：你是我的天使

高雄一德夜市上百攤商集結抗議！

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

李準一退伍就接棒女友節目！交往2年依然熱戀

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

金門縣長見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

玩水上甜甜圈遭拋飛　他重摔海面癱瘓

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面