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馬德里COP25氣候峰會　林淵淙再次受邀為台灣發聲

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▲台南市環保局長林淵淙，在議程最後一天，再度發表「台南永續城市」及「台南海綿城市」，把握機會充分為台灣及台南發聲，向國際展現台南對抗氣候變遷的積極態度。

▲台南市環保局長林淵淙，在議程最後一天，再度發表「台南永續城市」及「台南海綿城市」，把握機會充分為台灣及台南發聲，向國際展現台南對抗氣候變遷的積極態度。

記者林悅／台南報導

台南市環保局長林淵淙，12月7日至15日期間率團前往西班牙馬德里參加COP25氣候峰會，馬不停蹄行程滿檔，受國際氣候發展智庫及JW生態工法協會邀請，在馬德里時間13日議程最後一天再度發表「台南永續城市」及「台南海綿城市」，把握機會充分為台灣及台南發聲，向國際展現台南對抗氣候變遷的積極態度。

會中南非茲瓦尼市（Tshwane）的環境管理部門代表Mr. Cllr Dana Wnnenburg對台南市的永續政策予以高度肯定，德國生物多樣性研究中心主席Dr.Axel Paulsch也對於地方政府以調適政策支持產業發展印象深刻。

林淵淙局長表示，永續城市一直是黃偉哲市長「開創新局市政啟航」施政五大主軸、「建立希望家園」重點之一。林淵淙在報告中說明，台南市溫室氣體中工業佔比66％，交通15％，住商16％，台南自2010年取得南區低碳示範城市後，即積極推動能源轉型、空氣治理與陽光電城等政策，依據歷年盤查數據顯示，台南市溫室氣體自2010年起開始逐年下降，每人每年溫室氣體排放量由2010年14.34公噸降至2018年11.41公噸，下降20％並已回到接近2005年基準年排放量，林淵淙局長表示在市長黃偉哲的支持下，台南市將持續透過跨局處整合全力減少碳排放，預計在2020年較基準年再降低2％。

▲台南市環保局長林淵淙，在議程最後一天，再度發表「台南永續城市」及「台南海綿城市」，把握機會充分為台灣及台南發聲，向國際展現台南對抗氣候變遷的積極態度。

另外，林淵淙局長也把台南市治水、淨水、親水的施政目標納在報告內容，分享台南市以完善法令規範，以政策引導解決水患問題。例如台南市在2012年全國首創訂定台南市低碳城市自治條例，規定兩公頃以上的開發案，都要建置排水計畫，基地內必須設置滯洪池；100坪以上建築也要設置個別的防洪或雨水貯留設施，是一種小水庫的概念，可降低暴雨衝擊，貯存的水也可供自用，此規定上路以來，台南市已有幾千個建案設置雨水貯集設施，「積少成多」可以有效達到治水和儲水目的，搭配JW生態工法，台南市在綜合治水策略下，已有初步成效，淹水範圍及深度均有縮小，讓台南成為淨水、親水宜居的城市，也讓市民能有更安全的水環境。

林淵淙同時分享台南市推動公民參與並結合參與式預算機制，成功推廣民眾參與市政建設。市長黃偉哲非常鼓勵市府團隊推動市政政策導入公民參與，同時結合參與式預算機制，由下而上自行評估預算提出解決對策達成所設定目標，與會人員對台南的審議民主及全民參與的政策深表贊同。

台南市今年於馬德里氣候峰會大放光彩，不僅介紹台南，也對國際傳達在面對環保與氣候變遷問題「台灣能幫忙」，即使因為國際政治因素，台灣無法直接參與氣候峰會，但地方政府、產業及公民團體透過務實的周邊會議高分貝為台灣發聲及宣傳，台南市作為國際城市網絡的一員，透過實際經驗分享，提出因應氣候變遷的具體方案，協助台灣向國際發聲，讓更多的國際夥伴認識台灣和台南。

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