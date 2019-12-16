「虧雞」豐哥拚選舉　林義豐：辦音樂節讓年輕人紓壓

▲「虧雞」林義豐決定選前之夜晚上，在安平區慈濟高中旁私有空地舉辦 Crazy Friday 國際音樂節活動，除了邀請全球排名百大ＤＪ，還有更多豐富節目內容。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

距離投票日剩下不到1個月，「虧雞」林義豐決定選前之夜1月10日下午5時30分至晚上0時，在安平區慈濟高中旁私有空地舉辦 Crazy Friday 國際音樂節活動，除了邀請全球排名百大ＤＪ，還有更多豐富節目內容。

參選台南市立委的林義豐說，包括日本國際雜耍團體表演、日本女團表演 ゆるめるモ、日本搖滾樂團表演等，除了展現希望打破沈悶的選舉氛圍，帶給選民歡樂與希望。他強調，因為參選過程不插旗幟、不在市區掛大型廣告看板，將選舉經費省下來讓年輕人紓壓。

林義豐更提出老人年金不足1萬元要調整的政見，現有許多65歲以上無月退俸或農漁保等其他退休保險的人，或只能領取國民年金3500元，根本不足以支應物價高漲的日常開銷。

林義豐說，這次他採取不同於傳統的策略來打選戰，但對有利於自己選情的做法仍不排斥，例如掃街拜票、路口站崗，甚至應邀參與聚會的場合。更重要的是，透過競選立委，他要告訴選民，從政目的就是要推動個人政見，很單純地幫國家社會做事，如同去年選市長時一再公開表示，只要當選就捐出個人薪水，絕對不循私，也無一絲不毫為自己或家人圖謀的想法，因為他堅信政治工作就該以全民福祉為優先，任何為己為黨派的操弄都不應該存在。所以他堅持無黨身分參選，即使有人勸他入黨或自行成立政黨，他都予以婉謝並明白告知自己的理念。

林義豐說，雖然市長沒有選上，但他看得很開，相信自己提出正確的理念，已經透過選舉傳達出去，也樂於見到自己的競選政見被實施，願將這榮耀的光環歸於所有人民。如今競選立委，就因當初有些政見需要中央政府層級的協助，決定再度投入，且自己能做的事必定親力親為，請民眾睜大眼睛看清楚，誰有能力做事，將來有幸當選立委必督促中央加速改善人民福祉。

►我沒有遲到，是時間遲到了！