這村打算「每人發86萬元」寶寶都有！網：村裡姑娘招親嗎？

▲人民幣示意圖。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

近日在浙江台州傳出，一座村子要向每一位符合條件的村民發放20萬元人民幣（約新台幣86萬元），就連戶口不在村中，而在部隊服役的該村義務兵，以及今年年底前出生的小寶寶，和6月至年底結婚的新人也都有份，有網友看了不禁直呼，「願意當上門女婿！」

根據《台州晚報》微信公眾號，日前傳出當地溫嶺橫峰邱家岸村「符合分配條件的村民，每人享受20萬元」，而且連服役中的義務兵，和凡是2019年12月31日前出生的，都有份，今年6月5日後去世的，也享受全額，有網友得知後表示，「村民缺媳婦不？」、「村裡的姑娘要招親嗎？我願意當上門女婿！」

根據報導，一位蔡姓村幹部證實了此事，「告示是真的，村裡確實有發錢的打算。」據了解，該村有一千多人口，一人20萬元，一千多人就要發2億多元。

報導指出，早在1992年，當很多村依然處於「大寨屋時代」，邱家岸村便開展農民建房。當年就為32戶村民新建了房屋，成為浙江省小康建設示範村。2010年開始，村裡60歲以上老人，只要花一元錢，就能住進村裡的老年公寓。

村幹部表示，發錢的公示並非最終定稿，只是意見稿，公示時間9號到13號，「最終聽村民，投票表決。同意發錢的占多數，就發。不同意的佔多數，就不發，另外再擬方案。」

根據《溫嶺日報》2017年5月25日的報導，20餘年前，邱家岸村以「珍珠之鄉」聞名，2000年前，「邱家岸村憑借珍珠養殖加工業遠近聞名。只是進入本世紀以來，珍珠養殖加工行業漸漸趨於沒落，村民們為謀求生路，紛紛外出經商創業。」

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