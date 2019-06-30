送一把泥土帶鄉愁　兩岸大陳鄉情文化節台州舉辦

▲浙江台州市椒江區大陳鎮舉辦兩岸交流活動和路跑。（圖／取自活動主辦方網站）

記者陳政錄／綜合報導

1955年，大陸浙江省沿岸「大陳島」等地居民遷來台灣，總數約1萬7000人，60多年來，鄉愁一直存在大陳人的心中。為此，隨近年兩岸交流發展，自2015年起，現大陳島所在地浙江台州市椒江區大陳鎮，每年舉辦「兩岸大陳鄉情文化節」，其中環島健身跑活動於28日登場，約200名大陳籍台灣民眾前往參加。

「大陳記憶」環島健身跑是兩岸大陳鄉情文化節系列活動之一，其他還包括大陳風光攝影展、聯歡晚會、「送你一把泥土」鄉愁主題活動、 「看故鄉變化，尋舊時記憶」一句話徵集活動、「孝慈堂」祭祖儀式、兩岸大陳村（里）長交流座談會、 台胞大陳方言故事會等。

以祭祖儀式為例，孝慈堂是專為台胞修建的先祖祭拜慈堂，每年大陳鄉情文化節，台灣民眾會來此舉行上香、上供、奠酒、叩拜等儀式祭奠先祖，尋根故里，不忘根本。

有父輩遷居台灣，自己亦在台出生的陳女士坦言，自己小時候常聽到父輩訴說家鄉的風景、人文，自己卻始終沒能親自感受，特別期待藉此尋找祖輩的生活足跡。

事實上，經近年產業發展，地處台州灣入海口的椒江區，目前為大陸最大的縫製設備製造基地、家電及製冷配件生產地；此外，包括製藥、智能衛浴設備等產業發展下，結合與台灣的淵源，積極推動對台經貿合作，籌備設立國家級的海峽兩岸交流基地。