公證結婚！女方大小聘全免「只開一條件」　他喊誇張冷戰...千人反湧入罵翻

▲結婚示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

結婚禮俗超多又繁瑣，不過只要新人雙方溝通好，就可以省去不少開銷和麻煩。一名男網友和女友近日準備結婚，他雖沒車沒房產，女方卻毫無猶豫地要嫁給他，家長也同意免去聘金、婚禮，但唯一的條件就是「要訂一批喜餅」分送給親友。不過原PO卻認為一次要50份大餅實在是太誇張了，為此還和女友冷戰了好幾天，貼文也掀起眾人湧入熱議。

「想請問一下，結婚喜餅是男方出錢還是女方？」一名男網友在臉書粉專「靠北女友 my girl」中求助，他表示自己已經和女友論及婚嫁，兩人說好只要公證、拍婚紗就好，不必砸錢辦婚禮，雙方父母也都同意省去聘禮，卻唯獨有一個條件讓他無法接受。

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準人夫表示，女友家為了要告知親朋好友「女兒結婚了」，就想訂喜餅分送，其他東西都可以不要，但就是在喜餅這點很堅持。他表示自己雖然沒房沒車，但是一定會對女生好，「只是大餅一次就快要50份是不是太誇張了？」女友還為此嫌他小氣、連喜餅都有意見，兩人也已經好幾天沒和彼此講話了。

▲準人夫認為：一次要快50份大餅是不是太誇張！（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO補充，他和女友其實是有共同存款的，對方也願意一起分擔喜餅的錢，但他還是無法理解女方家在想什麼。

不過貼文一出，原PO似乎才是不被網友理解的一方，破千人湧入表示，「先存錢再結婚吧！連餅錢都還沒準備好」、「我家要400個大餅欸」、「沒房沒車還願意嫁的人不多了」、「50個餅都不給，還談什麼照顧」、「傳統上禮餅是男方出沒錯」、「這樣都計較，說以後會對老婆好誰信」、「可不可以放開那女孩給她自由」、「開源節流是好事，省太多反而誤事」。

▼ 原PO原文。（圖／翻攝自靠北女友 my girl）

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